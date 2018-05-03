BM’deki basın özgürlüğü panelinde Türkiye sansürü

BM’de yapılacak basın özgürlüğü panelinde gösterilecek videonun Türkiye bölümünün silinmesi istendi, talep reddedilince panel iptal edildi.

Birleşmiş Milletler’de 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle organize edilen bir panel için hazırlanan video sunumdan Türkiye’de basına yönelik baskıların yer aldığı bölümün çıkarılması istendi. Sansür talebi reddedilince panel iptal edildi.

‘SANSÜR REDDEDİLİNCE İPTAL EDİLDİ’

Panel, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) tarafından ve News Literacy Project (Haber Okuryazarlığı Projesi-NLP) iş birliğiyle organize edildi.

NLP, 2 Mayısta kendi internet sitelerinden yayınladığı açıklamada UNAOC yetkililerinin, Türkiye’ye yönelik referansların yapılacak sunumdan kaldırılmasını talep ettiği ve NLP’nin bunu reddetmesi üzerine panelin belirsiz bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Panelin moderatörlerinden Alan C. Miller imzasıyla yayımlanan açıklamada, sansür talep edilen video sunumda Türkiye, Meksika ve Mısır’daki basın özgürlüğü kısıtlamalarına değinildiği, ayrıca Rusya ve Pakistan’dan gazetecilerin yaşadıkları sorunları aktardığı ifade edildi.

‘TÜRKİYE’Yİ VİDEODAN SİLİN' DEDİLER

NLP’nin videoyu 30 Nisan pazartesi günü UNAOC’a ilettiği belirtilen açıklamada, “Ardından UNAOC yetkilisi Türkiye’ye bölümünün silinmesini istedi -ki Türkiye, İspanya ile birlikte 2005 yılında UNAOC’un kurulmasını önermişti- ve yetkili ardından NLP’nin video kliplerin hiçbirini yayınlamamasında ısrar etti. Sunumumuzun, gazetecilere yönelik baskı ve şiddetin olduğu bir veya daha fazla ülkeyi rahatsız edeceği yönündeki endişe gerekçesiyle sansürlenmesine izin veremezdim. NLP olarak UNAOC’un kararını özellikle ironik buluyoruz çünkü etkinlik Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutlamak içindi” denildi.

UNAOC’un internet sitesindeki açıklamada ise etkinliğin UNESCO tarafından düzenlenen bir başka Basın Özgürlüğü Günü etkinliği ile çakışması ve tüm çabalara rağmen sorunun çözülememesi nedeniyle ertelendiği söylendi.

ABD’li birçok gazeteci de basın özgürlüğü panelinde sansür talebine twitterdan tepki gösterdi. Panelin katılımcılarından olan, CNN Televizyonunda Reliable Sources isimli programı hazırlayıp sunan Gazeteci Brian Stelter da NLP’nin açıklamasını twitter adresinden paylaştı.

UNAOC ERDOĞAN’IN GİRİŞİMLE KURULMUŞTU

Medeniyetler İttifakı (UNAOC) girişimi, dönemin İspanya Başbakanı Zapatero’nun teklifi üzerine, yine dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2005 yılında başlatıldı ve ardından bir BM girişimine dönüştürüldü. (DIŞ HABERLER)

Dünya Basın Özgürlüğü gününde mücadele çağrısı

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 19:56

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