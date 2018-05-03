Taşkışla Sahnesi, hazırladıkları oyunu Genç Hayat'a yazdılar.

Bilgesu EYİ

Beyda MEŞE

İTÜ

Sizlerle yoğun emeklerle çıkardığımız oyunlarımızı da paylaşmak istedik. Okulumuzda üç tane tiyatro kulübü var: Taşkışla Sahnesi, İtü Sahnesi ve TİMİS. Bu yazıda Taşkışla Sahnesi’nin çıkarttığı Japon Kuklası oyunu ve üretimi sürecinden bahsedeceğiz. İtü Sahnesi ve Timis'in oyununu da sonraki sayılarda sizlerle paylaşmayı hedeflemekteyiz. Eğer fırsatınız olursa oyunları izlemenizi ve oyunlar ile ilgili görüşlerinizi yine Genç Hayat üzerinden bize bildirmenizi çok isteriz.

Taşkışla Sahnesi olarak Dario Fo ve Franca Rame’in birlikte yazdığı ve “Sıradan Bir Gün” ve “Diğer On İki Komedi” kitabında bulunan Japon Kuklası oyununa hazırlandık. Oyunumuz bir kağıt fabrikasında çalışan işçileri anlatıyor.

İŞÇİLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR OYUN

Aslında geçen yaz döneminde kararlaştırıldığı üzere Max Frisch’ten “Biedermann ve Kundakçılar” oyununu oynamak üzere hazırlık yapıldı. İlk dönem “Faşizm”, “Almanya’da Nazizm’in yükselmesi”, “Nazi Almanyasında Kadınlar” gibi sunumlar yapıldı ve dramatürjimiz tamamlandı. İkinci dönem kastlar dağıtılıp sahne çalışılmaya başlandı fakat İTÜ’de dağıtılan “Müzik Haramdır” başlıklı bildirileri şarkı söyleyerek protesto ettikten sonra İTÜ yönetimi tarafından okul öğrencisi olmayan arkadaşlarımızın Taşkışla’ya alınmaması yönünde gerekçe gösterilmeden alınan kararlar sonucunda “Biedermann ve Kundakçılar” oyununu çıkaramayacağımız kararına vardık. 2013-1014 döneminde oynanan Japon Kuklası oyununu reprodüksiyon yapma yoluna gittik. Oyunun gündemin nabzını tutması, alt metninin sağlamlığı ve eğitim prodüksiyonumuzu tamamlama açısından iyi bir metin oluşu bu oyunu seçmemizin temel etkenleriydi.

Oyunumuz hepimizin sıkça duyduğu işçi problemleri özellikle de kadın işçi problemleri üzerinde duruyor. İşçilerin fabrikada yaşadığı sorunları ve hakları, ihtiyaçları olan koşulları sağlayamadığı bu fabrikada sorunlarını çözme yöntemlerine dair Japon Kuklası metaforunu kullanıyor Dario Fo ve Franca Rame. Aslında Japon Kuklası’nı işçilerin çalışma koşullarından kaynaklı olan öfkesinin doğurduğu potansiyeli iktidarın manipülasyonları ile cisimleşmiş varlıklar üzerine ve işçileri yeniden sisteme kanalize etmesinin bir metaforu olarak ele aldık. Tabii ki oyunumuzda işçilerin sorunları ve kapitalist sisteme içkin çelişkilerinin ve çatışmalarının sürdüğüne ve süreceğine de değinmekten kaçınmadık.

TAKVİM:

Taşkışla Sahnesi:

3 mayıs Perşembe İTÜ KSB

6 Mayıs Pazar Boğaziçi Üniversitesi ÖFB Demir Demirgil Salonu

TİMİS:

9 Mayıs Boğaziçi Üniversitesi

12-13 Mayıs Ege Üniversitesi

16 Mayıs İTÜ

İTÜ Sahnesi:

5 Mayıs Ege Üniversitesi

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