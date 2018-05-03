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Azadiya Welat eski Yazı İşleri Müdürü İsmail Çoban tutuklandı
Mersin’de 10 gün önce gözaltına alınan Azadiya Welat eski Yazı İşleri Müdürü İsmail Çoban, getirildiği Diyarbakır’da tutuklandı.
Mersin’de 10 gün önce gözaltına alınan Azadiya Welat eski Yazı İşleri Müdürü İsmail Çoban, tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle 23 Nisan’da Mersin’de gözaltına alınan Azadiya Welat eski Yazı İşleri Müdürü İsmail Çoban Diyarbakır’a getirildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin ardından Çoban öğlen saatlerinde Diyarbakır Adliyesi çıkarıldı. Çoban savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki sorgunun ardından Çoban tutuklanarak Diyarbakır D Tip Cezaevi’ne gönderildi.
Öte yandan savcılığın gizlilik kararı aldırdığı soruşturmada Çoban’ın ne ile suçlandığı öğrenilmedi. (Diyarbakır/MA)
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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 19:38
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