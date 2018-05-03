Tam sonuna geldik derken…

Ankara'dan Ali Altun, erken seçim kararı ile birlikte sınav tarihlerinin değişmesi üzerine gençlerin görüşünü Genç Hayat'a yazdı.

Ali ALTUN

Ankara

Üniversite sınavı hazırlığının artık sonuna geldik diye düşünürken birden alınan erken seçim kararı ile sınav tarihi bir hafta ertelendi. Bu durum hemen ertesi gününde sınıflarda, koridorlarda, katlarda en çok konuşulan konu haline geldi.

Sınav stresinden iyice bunaldığımız şu dönemde, nice emek verip fedakarlık yaparak yıllarca sınava hazırlanmış olması ile de birlikte “sınavın ertelenmesi” haberi öğrencileringündemine oturdu. Sınıftaki tartışmalarda en çok dikkat çeken nokta “ Erken seçim vatan hainliğidir.” açıklamasını yapanların neden erken seçim istediğiydi. Arkadaşımız “Yıllarca kendimizi bu sınava hazırlıyoruz. Birden erken seçim deyip sınavı erteliyorlar. Bu seçimin 2019 yılında yapılması gerekiyorken sınavın olduğu tarihte kararlaştırılması bizi bir kalemde çizecekleri anlamına geliyor. Öğrencilerin geleceğini hiç dert etmediklerini gösteriyor. Hani erken seçim vatan hainliğiydi? Demek ki her şey kendi istedikleri gibi olabiliyor.” dedikten sonra tartışmanın devamında bir başka arkadaşımız “Ne güzel işte bir hafta daha dinlenmiş oluruz. Hem o kadar yorulduk iyi gelir.” sözleri ile düşüncelerini paylaştı. “Bir hafta erteleme” konusunu iyi bir durum olarak karşılayan arkadaşlarımızın fikirlerinde öğretmenlerimizin de etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü öğretmenlerimiz sürekli bizlere hayatımızın tek odağının sınav olduğunu söylüyor. Haliyle arkadaşlarımız da bir hafta daha soru bankalarının, denemelerin arasında sınavlara hazırlanmayı doğal karşılıyor.

GELECEĞİMİZE DAİR SÖZ HAKKIMIZ VAR MI?

Bir başka arkadaşımız da lafa girdi ve “Bir hafta daha dinlenmek diye düşünüyorsun da artık her şeyin bir kişinin kararına bağlı olduğunu niye düşünmüyorsun? Bugün milyonlarca genci etkileyen bir sınav, yarım saatlik bir görüşme sonrası Erdoğan’ın Bahçeli ile aldığı erken seçim kararı ile ertelendi. Bu durumda sen kendi geleceğini etkileyen bir sınava dair söz sahibi değilken bir kişinin lafı ile değiştirilebiliyor. Sence bu sadece bir hafta daha dinleniriz diyebileceğimiz bir şey mi? Biz artık kendi geleceğimize dair söz sahibi olamadığımız bir dönemdeyiz, bunu böyle düşünmek lazım.” dedi.Çalan zil tartışmayı bitirmiş olsa da hepimizin aklında geleceğimize dair kocaman bir soru işareti hala duruyor.

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