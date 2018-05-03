CHP'li İlhan Kesici, milletvekilliği adaylığı için başvuru yaptı

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen İlhan Kesici, CHP'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

CHP'de 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen İlhan Kesici, CHP'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Böylelikle Kesici'nin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmayacağı kesinleşti.

Meclis Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kesici, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Tahmin ediyorum yetkili arkadaşlarla konuşmuşlar. Ben de bu münasebetle sabahleyin Muharrem İnce'yi telefonla tebrik ettim. O da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin" ifadelerini kullanmıştı.

CHP, cumhurbaşkanı adayını yarın Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda açıklayacak. (HABER MERKEZİ)

Halk TV: CHP'nin adayı Muharrem İnce

Seçim Günlüğü (3 Mayıs 2018) - CHP'de İnce'nin adaylığı öne çıktı

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 19:01

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