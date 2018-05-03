Atman: AKP-MHP ittifakı tarihle yüzleşme kapısını tümden kapatacak

Seyfo Center Genel Başkanı Sabri Atman, AKP-MHP ittifakının Türkiye’nin 1915’le yüzleşmesini daha da geciktireceğine dikkat çekti.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Merkezi İsveç’te bulunan Asuri Soykırımı ve Araştırma Merkezi (Seyfo Center) Genel Başkanı Sabri Atman, AKP-MHP ittifakının Türkiye’nin 1915’le yüzleşmesini daha da geciktireceğine dikkat çekti.

Evrensel'e konuşan Atman, Türkiye yönetimlerinin 103 yıldır inkarcı politikasını sürdürdüklerini belirterek, AKP-MHP ittifakından sonra Türkiye’nin yaklaşımının daha olumsuz olacağı değerlendirmesinde bulundu. Atman, “Yatırımlarını Panislamizm ve Pantürkçülük üzerine kurdular. Türkiye demokrasiden tamamen uzaklaştırılıyor. Demokrasiden uzaklaşınca tarihle yüzleşmek için açılan bütün kapıları da tümden kapatıyorlar. Bunu; kullandıkları bağnaz, ırkçı ve tehditkar dilden de anlıyoruz” dedi.

KALİFORNİYA ‘SÜRYANİ SOYKIRIMI’NI TANIDI

Öte yandan Atman, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin “Asuri-Süryani ve Helen Soykırımı”nı tanıdığını da açıkladı. Eyalet parlamentosunda 22-29 Nisan arasında düzenlenen “Ermeni Soykırımını Anma Günleri”ne Seyfo Center adına katılan Atman, Kaliforniya meclisi kararını memnuniyetle karşıladığını ve diğer eyaletlerin de aynı doğrultuda karar almaları için çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını söyledi.

www.evrensel.net