İran Trump’ın anladığı dilden konuştu: Emlakçılık terimiyle konuşursak

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden müzakere edilmesini veya ona bazı maddelerin eklenmesini asla kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı görüntülü açıklamada, P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) ile Tahran arasında 2015'te varılan nükleer anlaşmanın yeniden görüşülmesi tartışmalarına son noktayı koydu.

Zarif, “İran, geçen yıllarda üzerinde mutabakat sağlanarak yürürlüğe konan anlaşmayı yeniden müzakere konusu yapmayacak” dedi.

'ABD YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRSİN'

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'ın anlaşmanın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini 11 kez teyit ettiğini, ABD yönetiminin ise nükleer anlaşmayı bilhassa diğer ülkelere zorbalık yapıp İran'la iş yapmalarını engellemek suretiyle sürekli ihlal ettiğini söyleyen Zarif, Washington'a nükleer anlaşmanın yükümlülüklerine artık uyması çağrısı yaptı.

İRAN, ANLADIĞI DİLDEN KONUŞTU

İran Dışişleri Bakanı, emlak krallığı bulunan Trump'a emlak alanından örnekle izahatta bulundu:

“Emlakçılık terimleriyle konuşacak olursak, bir ev satın alıp ailenle yerleştikten ya da satın aldığın evi yıkıp gökdelen inşa ettikten 2 yıl sonra tekrar gelip fiyatı yeniden müzakere edemezsin.” (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 17:30

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