Arap Birliğinden İran karşıtı çağrı

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Arap Birliği, İran ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı alan Fas’ı destekledi.

Arap Birliği, İran ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı alan Fas’ı destekledi, “Arap ülkelerinin, İran’ın istikrarsızlık ve kaos ortamı yayma hedefine karşı sessiz kalmaması gerekiyor” açıklaması yaptı.

Arap Birliği Sözcüsü Mahmud Afifi, yaptığı yazılı açıklamada, “Arap Birliği, iç işlerine yönelik tehlikeli ve kabul edilemez müdahaleleri sebebiyle İran’la diplomatik ilişkilerini kesme kararı alan Fas’ın yanında yer almaktadır” ifadesine yer verdi.

Suudi Arabistan’da düzenlenen Arap Birliği zirvesinde İran’ın müdahaleleriyle ilgili alınan kararın Arapların bu konudaki kati tavrını ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, “Yaşanan gelişme, Arap ülkelerinin, İran’ın istikrarsızlık ve kaos ortamı yayma hedefine karşı sessiz kalmaması gerektiğini göstermektedir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Arap Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Tunus, Fas, Katar, Ürdün, Lübnan ve Irak gibi 22 ülkeden oluşuyor.

POLİSARİO’DAN TEPKİ

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, “Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle” önceki gün İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.

Polisario Cephesinden Fas’ın iddialarına yalanlama geldi. Polisario Cephesinin yaptığı ve Cezayir merkezli haber ajansı (Spsrasd) tarafından yayımlanan açıklamada, “Polisario Cephesi, kendine bağlı güçler bünyesinde yabancı askeri bir gücün ya da eğitimcilerin varlığını kesin bir şekilde yalanlamaktadır” denildi. Açıklamada, Polisario Cephesi’nin “kurtuluş savaşı” olarak adlandırdığı mücadelede sadece kendi ulusal kadrolarını kullandığı kaydedildi.

NETANYAHU: NÜKLEER ANLAŞMA YALANLARA DAYANIYOR

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın Tahran yönetiminin yalan ve aldatmalarına dayandığını öne sürdü. İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu’nun “İran nükleer programıyla ilgili tüm planlarını korumayı başardı. Ancak nükleer silah istemeyenler plan yapmıyorlar ya da planlarını korumuyorlar. Bu anlaşma (Tahran ile P5+1 ülkeleri arasındaki anlaşma) İran’ın yalanlarına ve yanlış bilgisine dayanan kötü bir anlaşmadır” dediği aktarıldı. (DIŞ HABERLER)

www.evrensel.net