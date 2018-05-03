İki sendikadan ‘Kore görüşmesi’ açıklaması

Kore Metal İşçileri Sendikası ve Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e çağrı yaptı.

Kore Metal İşçileri Sendikası ve Birleşik Metal İşçileri Sendikası ortak yaptıkları açıklamada Güney Kore başkanı Moon Jae-in’e ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yaptı: “Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki işçilerin haklarının gözetilmesi konusunda çaba göstermeye çağırıyoruz.”

2 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşmek üzere, Güney Kore’ye bir ziyarette bulundu. Erdoğan ziyareti süresince Hyundai, Rotem Construction, Hyundai Construction, Posco, SK, Hanwha, LG, Daelim şirketlerinin yöneticileriyle de görüşecek.

Kore Metal İşçileri Sendikası ve Birleşik Metal İşçileri Sendikası konuyla ilgili ortak yaptıkları açıklamada, “Bu şirketlerden, SK ve Posco isimleri Kore ve Türkiye işçi sınıfına yabancı değiller, her iki şirket de hem Güney Kore’de, hem Türkiye’de işçi haklarını ve özellikle de örgütlenme özgürlüğünü düzenli olarak ihlal etmeleri ile tanınmaktalar” dedi.

SK grubuna ait, Çorlu’da kurulu Daiyang’de örgütlenmesinin ardından greve çıkıldığında, şirket yönetiminin grevi kırmak için Güney Kore’den işçi getirdiği, Kocaeli’deki Posco’da ise işçilerin sendikalaşmalarının engellendiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Bizler, Güney Kore’de kurulu Kore Metal İşçileri Sendikası KMWU ve Türkiye’den Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak, Başkan Moon Jae-in ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Güney Koreli patronların Türkiye’deki ve dünyanın diğer yerlerindeki yatırımlarında işçilerin haklarının ve çalışma koşullarının da gözetilmesi, özellikle de işçilerin kendi haklarını koruyabilmeleri için örgütlenme ve sendikalaşma özgürlüklerinin, uluslararası çalışma standartları ve ilgili uluslararası sözleşmelere uygun olarak hayata geçirilmesi konusunda çaba göstermeye çağırıyoruz.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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