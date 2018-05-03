Bilecik'te ve Sakarya’da hakları için verdikleri direnişle gündeme gelen cam işçileri mücadelelerini 1 Mayıs alanına taşıdı.

Bilecik’te DİSK/Cam Keramik-İş ve Türk-İş’e bağlı Petrol-İş öncülüğünde yapılan 1 Mayıs kutlamasına Yol-İş, Tüm Emekli-Sen, CHP ve Vatan Partisi de destek verdi. Belediye çay bahçesi önünde bir araya gelen işçiler Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Kadınların yoğun katıldığı kutlamaya Sakarya’da bulunan Betra’da hakları için mücadele eden işçiler de katıldı.

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018

Burada konuşan Cam Keramik-İş Genel Sekreteri Ergin Ay, “Sadece darbecilere karşı kullanılacağı söylenen ancak başta işçiler olmak üzere toplumun her kesimini olumsuz etkileyen OHAL’in bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Önümüzde seçimler var, kim kazanırsa kazansın, kazanan demokrasi olsun, insan hakları olsun, işçiler emekçiler olsun istiyoruz. Güzel günler yaşamak istiyoruz. Ama şunu da biliyoruz; güzel günler bize gelmez biz güzel günlere yürümedikçe. İşimiz, aşımız, geleceğimiz için, hukukun ve özgürlüklerin üstün olduğu demokratik bir Türkiye için yürüyeceğiz ve asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. (Bilecik/EVRENSEL)

İşçiler 1 Mayıs'ta tüm dünyada haykırdı: Güvenceli iş, insanca yaşam!

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 16:53

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