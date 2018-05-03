IŞİD’liyi tutuklayıp serbest bırakmışlar!

2016'da Antep'teki saldırıdan tutuklanan IŞİD'linin 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.

Adana'da 1 Mayıs’ta eylem yapacakları iddiasıyla 7’si Suriyeli, 8’i Türkiye vatandaşı toplam 15 IŞİD’li gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Muhammet Ali B’nin, 1 Mayıs 2016’da 2 polisin hayatını kaybettiği, 18 polis ve 4 vatandaşın yaralandığı Antep İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırıyla ilgili tutuklanıp, 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. Polisin Yeşilbağlar Mahallesi’nde yaptığı baskında IŞİD’lilerin birinin evinin duvarında, ‘Allah kafiri sevmez’ yazdığı görülmüştü. Ayrıca şüphelinin evinin dört bir tarafına güvenlik kamerası taktığı da belirlendi. Zanlının güvenlik kameralarını özellikle sokağın giriş çıkışlarını görecek şekilde yerleştirdiği, görüntülerin ise evin salonuna kurulan sistemle izlenebildiği ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, gazetemizin baskıya gittiği anlarda işlemler sürüyordu. (Adana/DHA)

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