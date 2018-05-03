Manisa Alaşehir'de yağan dolu, ekili arazileri vurdu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı erik, kiraz ve elma ağaçlarına, üzüm bağlarına ve ekili tarım arizilerine zarar verdi. Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Dündar Yalçın, bahçe ve tarım arazilerindeki zararın neredeyse yüzde 100 olduğu belirterek Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından zarar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Alaşehir'de dün saat 16.00 sıralarında başlayan ve 20 dakika süren dolu yağışı, ekili arazileri ve bahçeleri vurdu. Özellikle Alaşehir'in organik tarımın yoğun olarak yapıldığı Bahadır, Bahçeli, Çarıkbozdağ, Girelli ve Dağhacıyusuf Mahalleri'ndeki erik, kiraz, elma bahçeleri ile buğday, arpa, patlıcan, biber, taze fasulye, domates gibi çeşitli tarım ürünlerinin ekili olduğu tarlalarda büyük oranda zarar meydana geldi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, üzüm bağlarındaki yapraklar ile ağaçlarda toplanmayı bekleyen meyvelerin dökülmesine neden oldu. Çaresiz gözlerle mahsüllerinin zarar görmesini izleyen üreticiler perişan oldu. Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri, hasar gören tarla ve bahçelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

DOLU KİRAZLARI AĞAÇLARIN DİBİNE DÜŞÜRDÜ

Fotoğraf: Nurettin Doğan/DHA

Bahadır Mahallesi'nde yaşayan kiraz üreticisi İlhan Erbaş, zararlarının büyük olduğunu bellirterek "Dolu kirazları ağaçların dibine düşürdü. Üzüm bağlarının yaprak ve salkımlarını yere döken dolu, adeta kış gününde kar yağmış gibi toprağın üzerini kapladı. Doğal afetlere karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Örtü sistemi uygulanıyor ama maddi imkansızlıklar yüzünden bunu da yapamıyoruz. Birçok üreticimiz tarım sigortası yaptıramadı. Yaralarımızı sarabilmemiz için devletimizin destek vermesini ve kredi borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz" dedi.

'NE YAZIK Kİ ÜRETİCİLERİMİZDE SİGORTA BİLİNCİ YOK'

Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Dündar Yalçın ise dolunun neden olduğu zararın neredeyse yüzde 100 olduğunu belirtti ve "Bahadır, Bahçeli, Girelli ve Dağhacıyusuf mahalleri bizim bölgemizin organik ürün yetiştiren, kimyasal madde kullanılmayan bölgeleri. Maalesef dolu nedeniyle buralardaki üreticinin emekleri boşa gitti. Üreticilerimizin bu dakikadan sonra yapacağı iki önlemli şey var. Birincisi yeşil budama yaparak önümüzeki yıl için alınacak ürün kaybını önlemek. İkincisi ise bakır uygulaması yaparak, ağaçlarındaki yaraları tedavi ederek kalan ürünü alabilmek. Bizler zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak bundan sonra yapılabilecek işlemleri üreticilere anlatıyoruz. Sigorta bilinci ne yazık ki üreticilerimizde yok. Artık, şu andan itibaren yapılabilecek tek şey İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kanalıyla tespit yaptırtıp devletin yapabileceği destek uygulamalarını beklemek olur. Bu açıdan mahsülü zarar gören üreticinin mutlaka tespit yaptırması gerekiyor. Doğal afetlere karşı tek çözüm yolu sigorta bilincinin gelişmesidir. Bu afette tek tesellimiz, az da olsa bazı üreticilerimizin sigorta yaptırmış olmaları diye konuştu. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 15:37

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