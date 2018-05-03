Wikipedia'dan Türkiye mesajı: 80 milyon insan özgür bilgiye ulaşamıyor

Türkiye'de 1 yıldır yasak olan Wikipedia, sosyal medyada birçok dilde 'Türkiye’yi özledik, Türkiye olmadan dünya kaybeder' denilen video yayımladı.

‘Özgür’ ansiklopedi Wikipedia, Türkiye’deki yasaklılığının 1. yıl dönümüne özel bir video yayımladı. Birçok dilde “Türkiye’yi özledik, Türkiye olmadan dünya kaybeder” denilen videoda, Wikipedia’nın yasaklı olması sebebiyle 80 milyon insanın özgür bilgiye ulaşamadığı, dünyanın dört bir yanından insanın Türkiye ile ilgili daha az şey öğrenebildiği vurgulandı.

‘WİKİPEDİA TARİHİNİN EN KAPSAMLI YASAĞI’

Wikimedia Vakfı Sözcüsü Samantha Lien’in imzasıyla yayımlanan mesajda, Türkiye’de hükümetin uyguladığı yasağın Nisan 2017’den beri yürürlükte olduğu hatırlatıldı. “Bu, 80 milyon insanın özgür bilgiye ulaşamadığı ve onun bir parçası olamadığı anlamına geliyor. Aynı zamanda dünyanın geri kalanı da onlardan bir şey öğrenmekten, onlarla paylaşımda bulunmaktan ve Türkiye’deki insanların bakış açısını anlamaktan mahrum bırakıldı” denen yazıda, bu yasağın Wikipedia tarihindekilerin en kapsamlısı olduğu kaydedildi.

‘BÜTÜN BİR TOPLUM BİRDEN BİRE SESSİZLEŞTİ’

Yasağın uygulanmaya başlamasının ardından Türkiye’den Wikipedia’ya giden trafiğin yüzde 90 oranında düştüğü belirtilirken; “Bütün bir toplum birdenbire sessizleşti” ifadelerine yer verildi.

İNSANLIĞIN ORTAK BİLGİSİ YASAKLANDI

Lien imzalı yazı şöyle devam etti: “Bu, bir internet sitesini yasaklamaktan daha fazlası. Bu, insanlık tarihindeki en büyük, ortaklaşa kurulmuş özgür bilgiye erişimin engellenmesi. Tüm dünyanın katılımı olmadan, Wikipedia acı çeker. Wikipedia’ya Türkiye’nin tamamında ulaşılabilmesine ve dünyanın her yerinde özgür bilgiye ulaşımı korumak konusundaki bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Türkiye’nin yeniden dünyanın özgür birikiminin bir parçası olması yönündeki çağrımıza katılın. Videomuzu paylaşın ve dünyaya Türkiye’yi özlediğimizi duyurun.”

Kişilerin katkısıyla olarak oluşturulan Wikipedia’ya Türkiye’den erişim, 29 Nisan 2017’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellenmişti. Sitenin sadece Erişim engeli, bütün diller için uygulanıyor. Wikipedia sansüre tepki olarak logosundaki ‘ özgür ansiklopedi’ mottosunun üzerine Türkçe ‘özledik’ yazan bir bant çekmişti. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 15:11

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