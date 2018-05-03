İş kazasına sendikalardan tepki: Setler inşaatlardan farksız

Vedat YALVAÇ

İstanbul

Filhakika Yapım tarafından TRT için çekilen “1 Hadis 1 Film” dizi setinde, 1 Mayıs günü 10-12 yaşlarında bir çocuğun yandığı bilgisine ulaşan Sinema ve Televizyon Sendikası ile Oyuncular Sendikası konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. “Artık Yeter” başlıklı açıklamada yaşanan iş kazasına ilişkin soruşturmanın biran önce başlatılarak sorumluların tespit edilmesi istendi.

Basın açıklamasını okuyan Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Demet Akbağ, çocukla beraber sette bulunan bir figüranın da kolundan yaralandığı için ameliyata alındığını, çocuğun ise hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Ağır yaralanan çocuğun isminin M.Ç. olduğu ve çocuğun tedavisine Ankara Dışkapı Çocuk Hastanesi yanık yoğum bakım servisinde devam edildiği bilgisini veren Akbağ, “Araştırmalar sonucunda olayın Konya TÜYAP Merkezi Platosu’nda yaşandığı, çekim için sete koyun getirildiği, koyunları sete getiren çobanın ise 10-12 yaşlarındaki oğlunu da sete getirdiği bilgisine ulaşılmıştır. Çekim için kullanılan meşalelerin olduğu bölgede, koyunların arasına giren çocuk, yaşanan hareketlilikten dolayı meşalelerin düşmesi sonucu yanmıştır. Yine edindiğimiz bilgilerde sette ambulans ve itfaiye olmadığı, ateşin el yordamıyla söndürüldüğü belirtilmiştir” dedi.

'Bir Hadis Bir Film' setinde bir çocuk yanarak ağır yaralandı

FİLHAKİKA YAPIM VE TRT BİLGİ VERSİN

İş Kanuna göre 8 saat çalışılması gereken sette ortalama 15 saat çalışıldığı, yine tehlikeli sınıfta yer alan sette yeterli iş güvenliği önlemlerinin alınmadığına dikkat çeken Akbağ yetkililere şu sözlerle seslendi:

“İşin sorumlularının çelişkili açıklamaları dolayısıyla doğru bilgiye ulaşmak iyice zorlaşmaktadır. İşin sahibi ve sorumluları olan Filhakika Yapım ve TRT’nin derhal çocuğun ve figüranın sağlık durumu hakkında bilgi vermesini ve yaşanan kazaya ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmasını talep ediyoruz. Kastta yer alsa da, almasa da bir çocuğun ve sette çalışan herkesin hiçbir güvenlik önlemi alınmadan dolaşması büyük bir ihmalkarlıktır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrıda da bulunan Akbağ, setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerini almayan işverenlere ciddi ve caydırıcı yaptırımların uygulanmasını istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMALIDIR

Savcılığı göreve çağıran Akbağ, “Konya Cumhuriyet Başsavcılığı göz göre göre gelen bu iş kazasını derhal soruşturmaya başlamalıdır. Bizler setlerin ne kadar tehlikeli olduğunu sürekli dile getiriyorken, bu gibi elim iş kazalarının yaşanmaya devam etmesini, hele de 1 Mayıs’ta yaşanmasını kabul edemiyoruz. Bu durum sektörde çok ciddi denetim ve yaptırım eksiği olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

KANALLAR DA, YAPIMCILAR DA SORUMLUDUR

Sektördeki olumsuz çalışma şartlarının derhal değişmesi gerektiğine vurgu yapan Akbağ şöyle konuştu:

“Setlerde hemen her gün çalışan binlerce emekçinin can güvenliği yok sayılıyor, setlerde çok ciddi iş kazaları yaşanıyor, yaşanan iş kazalarının büyük çoğunluğu uzun saatler çalışılmasından kaynaklanıyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin göz ardı edilmesinden, oyuncuların ve kamera arkası ekiplerin günde ortalama 15 saat çalıştırıldığı bu insanlık dışı çalışma koşullarından kanallar da, yapımcılar da sorumludur! Artık yeter!”

MERDİVEN ALTI ÇALIŞILIYOR

Oyuncu Tilbe Saran, açıklamadan sonra yaptığı konuşmada “Bu yasaların uygulanmaması tüm yapımcıların yasadışı iş yaptıklarını gösteriyor. Yani merdiven altı çalışılıyor her yerde. Sigortadan, işçi sağlığı iş güvenliğine ve uzun çalışma sürelerine kadar zaten hepsi yasadışı” diye konuştu. Setlerde yaşanan iş güvenliğine ilişkin rehber hazırladıklarını ve yapımcılara dağıttıklarını belirten Saran şöyle devam etti:

“Alan aldı ama okuyup da şurada yapılması gerekenleri yapmadılarsa sadece maliyetten kaçtıkları için. Tıpkı Soma’daki maden kazası gibi.”

Setler inşaat alanına benzeten Saran şunları söyledi:

“Setlerde çoklu ve farklı çalışma alanlarının olduğu bir yer ve elektrik tehlikesi var, yüksekten düşme tehlikesi var, ateş var, silah var, kesici aletler var patlayıcılar var... Üstelik hiçbiri sabit değil. Dolayısıyla en fazla benzetilecek şey inşaat alanı. Daha önce bakanlıkla yaptığımız ve az tehlikeliden tehlikeli sınıfa yükselttiğimiz toplantıda komisyon üyeleri ‘sizi çok tehlikeli sınıfa almalıyız’ dedi. Ancak bakanlık o zaman ‘Adım adım gidelim’ dedi. Bu aslında çok tehlikeli bir iş.”

‘SETLER ÇOK TEHLİKELİ SINIFA ALINMALI’

Konuya ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan İşçi Sağlığı İş Güvenliği (İSG) Meclisi Üyesi Doç. Dr. Emre Gürcanlı şunları söyledi:

“Setlerdeki en büyük sorun uzun çalışma saatleri, işi kısa zamanda yetiştirmek, dakikası uzun dizileri bir haftada yetiştirme çabası. Bunun oyuncularda ve set çalışanlarında yarattığı yorgunluk önemli faktör. Öte yandan dizi ve film setleri inşaat setinden farksız. Bir dekor hazırlanması, bazı efektlerin hazırlanması, ateş yakılması ve duman kullanılması setleri daha tehlikeli hale getiriyor.”

Dizi ve film setlerinin tehlikeli ve riskli çalışma alanları olduğunu belirten Gürcanlı, “Çok tehlikeli sınıfa alınmalı, dizi süreleri kısaltılmalı” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 15:39

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