2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri töreninde Ustaya Saygı Ödülü Ali Poyrazoğlu, Emek Ödülü Ferhan Şensoy, Onur Ödülü Haldun Dormen ve Suna Keskin’e verildi.

Bu yıl 2.’si düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Dün Grand Pera Emek Sahnesinde yapılan törene Altıdan Sonra Tiyatronun oyunu Hayvanlar Çiftliği damgasını vurdu. Giysi tasarımı, koreografi, sahne müziği ve en iyi yönetmen dallarında ödülleri toplayan Hayvanlar Çiftliği yılın en fazla ödül kazanan oyunu oldu. Altıdan Sonra Tiyatro Hayvanlar Çiftliği ve HE-GO oyunlarından toplamda aldığı 6 ödülle geceden ayrıldı.

Pürtelaş Tiyatro’nun “Martı”sı yılın oyunu seçilirken, HE-GO oyunuyla Yiğit Sertdemir yılın yönetmeni ödülünü kazandı. “Bir Baba Hamlet”teki rolüyle Murat Akkoyunlu yılın erkek oyuncusu, “Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit”teki rolüyle Nezaket Erden yılın kadın oyuncusu seçildi. Yılın yerli oyun yazarı ödülü ise “HE-GO” oyunuyla Halil Babür, “Zabel” oyunuyla Duygu Dalyanoğlu ve Aysel Yıldırım’a verildi.

ŞEHİR TİYATROLARI SIFIR ÇEKTİ

Ödül töreninde Devlet Tiyatroları ve İstanbul Şehir Tiyatrolarının oyunları özel tiyatroların gerisinde kaldı. Üstün Akmen Tiyatro Ödüllerine 8 dalda aday gösterilen İstanbul Devlet Tiyatroları geceden üç ödülle döndü. Tamamen Doluyuz’daki rolüyle Efe Erkekli yılın umut veren erkek oyuncusu, Düdüklüde Kıymalı Bamya’daki rolüyle Demet Ergün yılın umut veren kadın oyuncusu seçildi. Ayrıca Romeo ve Juliet oyunu yılın prodüksiyonu ödülüne değer görüldü. İstanbul Şehir Tiyatroları ise bir tek “Nora Bir Bebek Evi” oyunuyla yarıştığı geceden ödülsüz döndü.

EMEK UNUTULMADI

Gecede ödül alan oyuncular Emek Sinemasını unutmadı... Tiyatrocular, Üstün Akmen Tiyatro Ödüllerinin önümüzdeki sene Grand Pera Emek Sahnesi yerine başka bir mekanda düzenlenmesini talep etti. Zabel’le yılın yerli oyun yazarı ödülünü kazanan Duygu Dalyanoğlu ve Aysel Yıldırım yaptıkları konuşmada, “İnsan, mekan, zaman değişir hafıza değişmez. Ödülü burada aldığımız için buruk bir sevinç yaşıyoruz. Bundan sonra ödülleri hiç kimsenin içini sızlatmayacak yerde yapmalıyız” dedi. İkili, ödüllerini sadece barış istedikleri için tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ithaf etti. (İstanbul/EVRENSEL)

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 13:49

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