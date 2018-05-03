Seyhan Belediyesi’nde TİS imzalandı

Adana Seyhan Belediyesi'nde Genel-İş ile yönetim arasında sağlanan anlaşma sonucu toplu iş sözleşmesi imzalandı.

DİSK/Genel-İş Sendikası ile Seyhan Belediyesi arasında devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, geçtiğimiz haftalardaki tıkanmanın ardından geçen arabulucu sürecinden sonra anlaşma ile sonuçlandı. Sene başından beri devam eden TİS görüşmeleri, belediye yönetimi istenen iyileştirme zammını kabul etmediği için tıkanmış, arabuluculuk süreci başlamıştı. Arabuluculuk sürecinin ardından grev yapılmasına gerek kalmadan anlaşma sağlandı. Belediye önünde işçilerin de katılımıyla TİS imzalandı. 2 yıllık imzalanan sözleşmeye göre ilk yıl için ilk 6 ay yüzde 12, ikinci 6 ay yüzde 12; ikinci yıl için de yüzde 13+13 ücret iyileştirmesi sağlandı.

'YÜZDE 25 CİVARINDA ARTIŞ OLDU'

Adana’da Türkiye’de imzalanan toplu sözleşmelerin iki katı sözleşmeler imzaladıklarını ifade eden Genel-İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, “Hepinizin emeğine sağlık. Sosyal haklarda da yüzde 25 civarında artış oldu. Toplu sözleşmemiz hayırlı olsun. Yaşasın DİSK yaşasın Genel-İş” dedi.

ZAMMIN KARŞISINA TAŞERONU, MEMURLARI VE HİZMET HARACAMALARINI KOYDU

TİS’i imzalayan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın konuşmasında yapılacak zammın karşısına belediyenin yaptığı hizmetleri, memurların aldığı ücretleri ve taşeron işçilerin ücretlerini koyması dikkat çekti. Karşısında sadece kadrolu çalışan işçiler olmadığını dile getiren Karalar, “Benim karşımda ondan daha fazla memur var, taşeron var, 810 bin nüfuslu Seyhan halkı var. Benim amacım bunların tamamını memnun etmek. ‘En çok bana ver’ demek en çok sosyal demokratlara, solda olanlara yakışmaz" dedi.

İşçilerin 1 Mayıs’ını kutlayan Karalar, “Birileri al bu 1 Mayıs sizin olsun demedi. Bu, büyük mücadelelerle elde edildi. Emek en yüce değerdir. Biz çalışacağız emeğimizin karşılığını hak edeceğiz. Emeğin karşılığını vermeden bu maaşları alıyorsanız bu yazık. Olmamalı” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 12:20

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