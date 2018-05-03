Binali Yıldırım’dan S&P'ye: Notlarınızın bizim için bir kıymeti yoktur

Binali Yıldırım grup toplantısında konuştu: Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur.

Başbakan Binali Yıldırım AKP grup toplantısında konuştu.

“Siz ihanet şebekeleri karşısında demokrasiye, Türkiye'ye sahip çıktınız. Türkiye Cumhuriyetinin 65. Hükümetinin Başbakanı ve son Başbakan olarak ülkem ve milletim adına hepinize çok teşekkür ederim” diyen Yıldırım, “Millete hesap vermeye her zaman hazırız. Son başbakan olarak ülkem ve milletin adına hepinize çok teşekkür ediyorum” diyen Binali Yıldırım, “Büyük sorunları aşarak, büyük badireleri aşarak geldik. Kalleşlikler, Brütüsler, ihanetler gördük. Saldırıları hep birlikte aştık. Ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalist tuzakları birlikte bozduk. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar. E- muhtıralarla, gezi operasyonlarıyla, 6-7 Ekim kalkışmasıyla, FETÖ, PKK kalleşliğiyle, 15 Temmuz darbe kalkışması ile mücadele ede ede bugünlere geldik” dedi.

Türkiye’nin kredi notunu düşüren S&P'ye de tepki gösteren Binali Yıldırım, “Bir değerlendirme kuruluşu, hiç programında yokken hiç gündeminde yokken, bir gece ansızın Türkiye'nin notunu düşürüyor. Gerekçelerine bakıyorsunuz, ipe sapa gelmeyen şeyler. AK Parti'ye seçim sürecinde nasıl zarar verilebilir, bu hesaplanıyor. Milletime sesleniyorum, reyting kuruluşları sizin notlarınızın bizim için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur” dedi.

Binali ayrıca AKP’ye 7 bin 329 aday adayı başvurduğu bilgisini de aktararak, “Bu bir rekordur” dedi. (HABER MERKEZİ)

S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

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