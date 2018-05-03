Barış talebi hakim karşısında: İki akademisyenin duruşması görüldü

Barış İçin Akademisyenlerin bildirisini imzalayan Mahmut Çınar ile Gizem Sayın'ın ilk duruşması gerçekleşti.

Bahçeşehir Üniversitesi barış imzacılarından Mahmut Çınar ile Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Gizem Sayın’ın ilk duruşmalarında heyet 13. ACM'den gerekli belgelerin istenmesine karar verdi.

Barış İçin Akademisyenlerin ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

Bahçeşehir Üniversitesi imzacılarından Mahmut Çınar ile Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden araştırma görevlisi Gizem Sayın’ın ilk duruşmaları 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Bianet’in haberine göre akademisyenler duruşmalara katılırken avukatları mazeret iletti. Akademisyenler iddianamenin kendilerine ulaşmadığını belirtti, savunma için süre istedi.

Her iki duruşmada da savcı, bildiri nedeniyle açılan ilk dava olan 13. ACM’deki dosyada yer alan iddianame, duruşma tutanakları, Adalet Bakanlığı’na TCK 301. Madde uyarınca soruşturma izni ile ilgili yazılan yazı ve yanıtın istenmesini talep etti. Heyet savcının talebini kabul etti. Mahmut Çınar’ın bir sonraki duruşma 9 Ekim saat 11.00’de, Gizem Sayın’ın bir sonraki duruşması 9 Ekim saat 11.15’te.

İmzacı akademisyenlere yönelik davalar, 5 Aralık 2017'de başladı. 3 Mayıs itibariyle 204 akademisyenin ilk duruşmaları görülürken içlerinden 13 kişinin davasında karar açıklandı. 13 akademisyen için de 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel’in cezası dışında bütün cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 12:00

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