Hindistan'da kum fırtınası: 74 ölü

Hindistan'ın kuzeyindeki Racastan ve Uttar Pradeş eyaletlerini etkisi altına alan kum fırtınasında 74 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın kuzeyini etkisi altına alan kum fırtınasında 74 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, dün Racastan ve Uttar Pradeş eyaletlerinde etkili kum fırtınası, en çok Alwar, Bharatpur ve Dholpur bölgelerini vurdu.

Evlerin yıkıldığı, ağaçların söküldüğü fırtınada 74 kişi yaşamını yitirdi.

Fırtınada bazı çiftlik hayvanlarının da öldüğü belirtildi.

Racastan Başbakanı Vasundhara Raje, yardım çalışmaları için fırtınadan etkilenen bölgelere yetkililerin gönderildiğini söyledi.

Hindistan'ın kuzeyinde yaz aylarında sıklıkla görülen kum fırtınalarında bu denli can kaybına nadir rastlanıyor. (AA)

Haberde temsili görsel kullanılmıştır.

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 11:49

www.evrensel.net