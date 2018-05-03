HDP Hakkari Milletvekili Zeydan'ın hapis cezası onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasını onadı.

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a, yerel mahkemece iki ayrı suç iddiasından verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası onandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Zeydan'ın avukatlarının, kararın bozularak yargılamanın yeniden yapılması ve Zeydan’ın tahliyesine ilişkin talebini değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Deliller ve işlemlerde herhangi bir eksiklik bulunmadığı ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı, kararda bir isabetsizlik görülmediği anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafilerinin ileri sürdüğü istinaf itirazları yerinde görülmemiş olmakla, istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiştir.

Mahkemenin, tutukluluğun devamına ilişkin gerekçesi, sanığa verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınalarak tahliye taleplerinin reddine karar verildi."

Abdullah Zeydan, 4 Kasım'da tutuklanmıştı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 11 Ocak'taki duruşmasında Zeydan, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" iddiasından 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. (AA)

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