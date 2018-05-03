Ermenistan'da iktidar partisi geri adım attı

Ermenistan’da hayatı durduran eylemler sonrasında iktidar partisi, muhalif lider Paşinyan'ın başbakan adaylığını destekleyeceğini açıkladı.

Ermenistan’da hayatı durduran protestolar sonrası iktidar partisi geri adım attı.

NE OLMUŞTU?

Ülkede başlayan protestolar sonrası Başbakan Serj Sarkisyan istifa etmişti.

Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

Bunun üzerine muhalif lider Nikol Paşinyan başbakanlık seçimine tek aday olarak girmiş ancak parlamentoda iktidar paritisinin kendisine oy vermemesi üzerine yeterli oyu alamadığı için seçilememişti.

Paşinyan, parlamentodan başbakanlık için yeterli oyu alamadı

HALK, HAYATI DURDURDU

Muhalifler de iktidar partisine tepki olarak dün ülke genelinde grev ve eylem gerçekleştirimiş, başkent Erivan’da hayatı durdurma noktasına getirmişti.

Paşinyan destekçileri Ermenistan’ın başkenti Erivan'da hayatı durdurdu

İKTİDAR GERİ ADIM ATTI

Fotoğraf: Hayk Baghdasaryan/AA

İktidar partisi bu tepkilerin ardından dün geri adım attı.

AA’nın haberine göre; Ermenistan Cumhuriyet Partisi Başkanı Vagram Bagdasaryan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Mayıs’ta parlamentoda yapılacak başbakanlık seçimi için aday çıkarmayacağını açıkladı. Nikol Paşinyan da bunun üzerine genel grev ve protesto eylemlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

105 koltuklu ErmenistanParlamentosunda Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58 milletvekili bulunuyor. Parlamentoda başbakan seçilebilmesi için bir adayın en az 53 oy alması gerekiyor. (DIŞ HABERLER)

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