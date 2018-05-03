Konya merkezli 'FETÖ' operasyonu: 70 asker hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 'FETÖ' operasyonu kapsamında 70 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 34 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Konya'da, 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında 70 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Askerlerin gözaltına alınması için 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre operasyonun, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında örgütün TSK'ye yerleştirdiği iddia edilen kişilere yönelik olduğu belirtildi.

Savcılığa göre TSK'ye yerleştirilenlerin ortaokul, lise, üniversite eğitimleri sırasında örgüte ait öğrenci evlerinde kaldıkları, dönemsel olarak örgütün üniversite yapılanması içinde başta 'talebe mesullüğü' olmak üzere görev üstlendikleri ileri sürüldü.

Şüphelilerin, "Örgütün 'ışık evleri' olarak nitelendirilen evlerde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmeye hazır olan, 'şakirtlik' seviyesi yüksek olan, 'talebe mesullüğü' ve 'asker abiliği' yapmış kişiler oldukları" iddia edildi.

Yakalama kararı çıkarılan 70 kişinin "TSK'ye sözleşmeli personel olarak yerleştirilen, 'mahrem yapılanma' içinde bulunan, aralarında mesleğinden ihraç edilenler ile muvazzaf askerler" oldukları belirtildi.

Kararın ardından bugün Konya merkezli 34 ilde, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 09:38

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