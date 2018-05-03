Seçim Günlüğü (3 Mayıs 2018)

ERDOĞAN 316 İMZAYLA ADAY

AKP'li 316 milletvekili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı için imza verdi. AKP, cuma günü Erdoğan için adaylık başvurusu yapacak.

BAHÇELİ'DEN 100 BİN İMZA AÇIKLAMASI

Devlet Bahçeli, Meral Akşener'in 'ısrarla 100 bin imza ile aday olmak istediğini' söyleyerek 'FETÖ'nün seçmen ayağı takip edildi mi' diye sordu.

Bahçeli: 100 bin imzada 'FETÖ'nün seçmen ayağı takip edildi mi? Devlet Bahçeli, Meral Akşener'in 'ısrarla 100 bin imza ile aday olmak istediğini' söyleyerek 'FETÖ'nün seçmen ayağı takip edildi mi' diye sordu.

İTTİFAK AÇIKLAMASI ERTELENEBİLİR

Reuters'in haberine göre CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye elde edebilmek için uzlaştıkları ittifaka ilişkin açıklamanın hafta sonuna kalabileceği bildirildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ittifakın bugün genel başkanların programlarının uygun olduğu bir saatte resmen açıklanacağını kaydetmişti.

CHP'DE 4 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın açıklayacağı cumhurbaşkanı adayı konusunda kulislerde Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen, Abdüllatif Şener, İlhan Kesici’nin ismi konuşuluyor, tartışılıyor. İddiaya göre, adayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında bilen yok. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun anketler ve nabız yoklamalarının ardından kararını kesinleştirdiği belirtiliyor.