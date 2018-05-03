CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 isim konuşuluyor

CHP, cumhurbaşkanı adayını yarın açıklayacak. Kulislerde 4 isim öne çıkıyor: Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen, Abdüllatif Şener, İlhan Kesici.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın açıklayacağı cumhurbaşkanı adayı konusunda kulislerde Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen, Abdüllatif Şener, İlhan Kesici’nin ismi konuşuluyor, tartışılıyor. İddiaya göre, adayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında bilen yok. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun anketler ve nabız yoklamalarının ardından kararını kesinleştirdiği belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın kulis bilgilerine dayandırdığı habere göre, adaylar ve konuşulan avantajlar/dezavantajlar şöyle:

MUHARREM İNCE

İnce’nin adaylığı halinde, “CHP seçmeninin oylarını üzerinde toplayabilir, tabanı memnun eder ve cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, Erdoğan’la yarışır” değerlendirmesi yapılıyor. Her ne kadar dokunulmazlıkların kaldırılmasına “ret” oyu kullansa da İnce’nin en önemli açmazı olarak Kürt seçmenin kendisine oy vermeme olasılığı gösteriliyor.

Yine Cumhuriyet’ten İklim Öngel, genel merkez kaynakları adayın partili olacağına kesin gözüyle baktığını, Kemal Kılıçdaroğlu’na giden anketlerde CHP’li Muharrem İnce’nin adı öne çıktığını haberleştirdi. Haberde, diğer kulis bilgisinin aksine, dokunulmazlıklara ‘ret’ oyu verdiği için ikinci tura kalması halinde Kürt seçmendende de oy alabilecek bir isim olduğu ifade edildi.

İLHAN KESİCİ

Hatfa sonu Kayseri’de yapılan il başkanları toplantısında Kılıçdaroğlu’nun yanında olması, “Aday Kesici mi ?” sorularına neden olmuştu. Kesici’nin artıları olarak sağ seçmenden de oy alabilecek olması, ekonomi konusundaki uzmanlığı ve sakin üslubu gösteriliyor. Ancak AKP ve İYİ Parti’nin son derece iddialı adaylarla yola çıkarken, Kesici’nin bu yarışta düşük profilli kalacağı yorumu yapılıyor. Kesici’yle seçimin alınamayacağını düşünen CHP seçmeninin Akşener ya da HDP adayı olması beklenen Selahattin Demirtaş’ı ilk turda tercih edebileceği, olasılıklar dahilinde gösteriliyor. Bu durumda CHP adayının ikinci tura kalamama riski olabilir.

ABDÜLLATİF ŞENER

Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta kapalı grup toplantısında yaptığı “Adayımız, bir başarı öyküsü olan, ekonomiyi bilen, bilgi birikimi yüksek olan ve ülkeyi bu değerlerle yönetebilecek birisi olacak” tanımını yapmasının ardından ismi gündeme geldi. Şener, muhafazakar tabandan ve Kürtlerden oy alacak isim olarak dile getirililiyor. CHP tabanından da Abdullah Gül gibi sert tepki almayacağı düşünülüyor. Şener’in açmazını ise muhafazakar kökenli oluşu nedeniyle özellikle laik/sol seçmenin tepkisine yol açabileceği olasılığı oluşturuyor. Tepki oylarının Akşener’e yönlenebileceği yorumu yapılıyor.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN

Kılıçdaroğlu’nun tariflediği “başarı öyküsü olan” aday profiline uygun olarak nitelendiriliyor. Önündeki en büyük engel olarak yaşı gösteriliyor. Büyükerşen’in yaş kadar önemli bir başka açmazını ise Kürt seçmenin “mesafeli duracağı” endişesi oluşturuyor.

SÜRPRİZ SEÇENEKLER

Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun kendi adaylığından nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’a, Rıfat Hisarcıklıoğlu’ya, akademisyen kökenli isimlere kadar bir çok isim de “sürpriz” olarak sayılıyor. Ancak Kılıçdaroğlu dışında, kamuoyunun tanımadığı ve siyaset dışı bir ismin aday olması halinde CHP’nin adayının ikinci tura çıkmasının son derece zor olduğu yorumu yapılıyor.

Kılıçdaroğlu’nun henüz milletvekilliği için başvuruda bulunmaması dikkat çekiyor.

YARIN TÖRENLE AÇIKLANACAK

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı yarın (Cuma) Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda saat 10.00’da düzenlenecek bir törenle açıklanacak. Edinilen bilgiye göre, salonda cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bir sinevizyon gösterisi yapılacak. İsmin sızmaması için birçok önlem alındığı belirtilirken adayın posterinin dahi ismin önceden netleşmemesi için salonda olmayacağı belirtildi. Törenden sorumlu olanlar da aday ismini bilmezken isme göre alternatif şarkılar dahi belirlendiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı adayı, Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacak.

CHP’DEN MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN TEKLİF GİTMESİ PLANLANAN İSİMLER: MELTEM CUMBUL, LEVENT ÜZÜMCÜ, AHMET ŞIK, SUNAY AKIN...

CHP’nin milletvekilliği adaylığı için teklif götürmeyi planladığı isimler arasında ise ihraç edilen akademisyenler İbrahim Kaboğlu, Murat Sevinç; Gazeteci Ahmek Şık, şair ve yazar Sunay Akın, sanatçılar Levent Üzümcü, Meltem Cumbul, Balyoz ve Ergenekon davaları sanıklarından, Adalet Yürüyüşü’nde Kılıçdaroğlu’nun doktorarı arasında yer alan Cihangir İslam bulunuyor. Teklif götürülen bazı isimlerin teklifi kabul etmediği belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Abdüllatif Şener mi olacak?

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 09:09

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