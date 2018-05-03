Londra’da patlama: 10 yaralı

Londra'da Yahudilerin Lag Ba' Omer kutlaması sırasında şenlik ateşi patladı, 10 kişi yaralandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir Yahudi festivalinde şenlik ateşinin patlaması sonucu 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

BBC’nin The Yeshiva World haber sitesine dayandırdığı bilgiye göre Stamford Hill’deki patlamanın nedeni tam olarak bilinmiyor ama şenlik ateşine benzin döküldüğü iddiaları var. Başka bir iddiaya göre ise ateşe cep telefonu atılması sonucu patlama yaşandı.

Patlama sonrası panik yaşandı. Olay sırasında Yahudiler, Lag Ba’ Omer gününü kutluyordu. (DIŞ HABERLER)

Fotoğrafta arşiv görüntü kullanılmıştır.

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 08:16

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