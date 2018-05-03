Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası düzenlemeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimleri kapsamında Almanya'da kampanya düzenlemeyi planlamadığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesinde Almanya'da seçim kampanyası düzenlememe kararı aldı.

Dpa ve AFP ajanslarının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ankara'dan yapılan açıklamada "Seçim kampanyaları sırasında Cumhurbaşkanı ya da kabine üyelerinin Almanya'da Türk vatandaşlara yönelik konuşma yapması planlanmıyor" denildi.

Bakanlık açıklamasında, Almanya'da Avrupalı olmayan siyasetçilere seçimlerden üç ay önce seçim etkinliği düzenlememe yönündeki yasağa atıfta bulunularak, "Yasağın doğru olmadığını ve demokrasiye hizmet etmediğini düşünüyoruz. Çünkü seçmenler ne için seçimlere gittiğini bilmeli" ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasına, resmi internet sitesinde ya da sosyal medya hesaplarında yer verilmedi.

ALMANYA YASAKLAMIŞTI

Anayasa referandumu öncesinde Türkiyeli siyasetçilerin Almanya'da seçim etkinliği düzenleme girişimleri tartışmalara neden olmuştu. Alman hükümeti bunun üzerine Avrupalı olmayan siyasetçilerin seçimlerden üç ay önce Almanya'da seçim etkinliği düzenlemesini yasaklamıştı. Almanya'da Türkiye hükümetinden siyasetçilerin planladığı etkinlikler güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Erdoğan etkinliklerin iptal edilmesine tepki göstererek, Almanya'ya Nazi benzetmesinde bulunmuş, bu açıklama Alman siyasetçilerin tepkisine neden olmuştu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 08:02

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