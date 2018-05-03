Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkacak mı? Çıkmazsa neler olacak?

Beşiktaş 20.30'da oynanması gereken Fenerbahçe derbisine çıkmayacağını açıkladı. Peki prosedür nasıl işleyecek, Beşiktaş maça çıkmazsa neler olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaldığı yerden devam etmesine hükmettiği ve bugün oynanması gereken Fenerbahçe-Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının normal şartlar altında 20.30'da başlaması gerekiyor. Ancak TFF'nin kararını protesto eden Beşiktaş, maça çıkmama kararı aldı.

Siyah beyazlıların Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazların da reddedilmesi sonrası Beşiktaş maça çıkmama kararlılığını yineledi. Fanatik'e konuşan Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, "Ne takımdan ne de yönetimden Fenerbahçe'nin stadına giden olacak" dedi.

#BEŞİKTAŞINMAÇIYOK

Twitter'da Beşiktaş'ın maç günlerinde açılan #BeşiktaşınMaçıVar etiketinin yerinde bugün #BeşiktaşınMaçıYok ifadesi de taraftarın kararlılığını gösteriyor.

Peki bu akşam prosedür nasıl işleyecek, Beşiktaş maça çıkmazsa sonuçları neler olacak?

OLAĞAN PROSEDÜR

1- Maçın başlamasına 60 dakika kala esame listelerinin hakem Mete Kalkavan'a ulaşması gerecek. Listeler gelirse hakem, talimatlara uyulup uyulmadığını kontrol edecek.

2- Beşiktaş esame listesini göndermezse hakem, sahaya çıkmadan maça dair kararını verebilir. Talimatlara göre Kalkavan, Beşiktaş'ın sahaya çıkmadığına hükmedip karşılaşmayı tatil ettiğini rapor edecek.

3- Hakemin bu kararı vermesi halinde Fenerbahçelilerin de ısınmak için sahaya çıkmasına gerek kalmayacak.

BEŞİKTAŞ MAÇA ÇIKMAZSA...

TFF, hakemin raporu doğrultusunda toplanacak.

Talimatlara göre Beşikaş, maça çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılacak ve kupadan elenecek. Fenerbahçe Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'la karşılaşacak.

TFF'nin Beşiktaş'ı maça çıkmaması sebebiyle 2 yıla kadar turnuvadan men etme hakkı doğacak.

Siyah beyazlılar, bu sezon Türkiye Kupası'ndan kazandığı tüm gelirleri kaybedecek.

NE OLMUŞTU?

19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı 57. dakikada sahaya Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de isabet eden yabancı maddelerin atılması sonucu hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, konuya dair 25 Nisan'da verdiği kararla mücadelenin kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etmesine hükmetti. (SPOR SERVİSİ)

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi itirazını reddetti

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Mete Kalkavan yönetecek

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 07:58

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