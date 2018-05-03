ETA tasfiyesini açıkladı

Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden 'Bask Yurdu ve Özgürlük' (ETA) organizasyonel yapılanmasını feshettiğini açıkladı.

İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısında bulunan Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden 'Bask Yurdu ve Özgürlük' (ETA), bir açıklama mektubu yazarak kendisini feshetti.

Örgüt, Associated Press haber ajansının edindiği mektupta, “tüm yapılarını tamamen lağvettiğini” duyurdu ve “siyasi ihtilafı” çözmede başarısız olduğunu açıkladı. ETA yaklaşık 10 gün önce de masum insanlara verdiği zarardan dolayı özür dilemişti.

Bask bölgesinin bağımsızlığı için yaklaşık 40 yıl silahlı mücadele veren ve 800'den fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA, 2011'de tek taraflı ateşkes ilan etmiş, geçtiğimiz yıl da silah bırakmıştı.

İspanya hükümeti, grubun geçmişte uyguladığı şiddetten kaynaklı suçlarla ilgili soruşturmalarını sonlandırmayacağını duyurdu. Açıklamada, güvenlik güçlerinin “nerede olurlarsa olsunlar teröristlerin peşine düşmeye devam edeceği” vurgulandı.

1958’de diktatör Francisco Franco’nun idaresi altındaki İspanya’da kurulan örgüt, 1973’te Başbakan Luis Carrero Blanco’ya düzenlenen suikastı üstlenmişti. 1975’te ölen Franco, Blanco’yu kendi halefi olarak hazırlıyordu. (DIŞ HABERLER)

ETA, silahları teslim etmeye başladı

ETA, örgütün 'tasfiyesini' oylamaya sundu

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 00:26

www.evrensel.net