'Elif' belgeseli İstanbul, İzmir ve Ankara'da gösterimde

10 Ekim katliamında hayatını kaybeden Elif Kanlıoğlu'nun hayatını anlatan belgesel, 3-7 Mayıs arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de gösterilecek.

10 Ekim'de Ankara'da IŞİD'in bombalı saldırısında hayatını kaybeden Elif Kanlıoğlu'yu anlatan 'Elif' belgeselinin İstanbul, Ankara ve İzmir'de gösterimleri gerçekleşecek.

Elif Kanlıoğlu'nun ağabeyi Emre Kanlıoğlu ve Elif Ergezen'in birlikte hazırladıkları belgeselde Elif Kanlıoğlu’nun yaşam öyküsünden kesitler sunuluyor. Ailesi, yakınları, öğretmenleri, arkadaşları, Emek Partisi ve Emek Gençliği’nden yoldaşları, Mersin’de oturduğu sitenin görevlisine kadar herkes onu anlatıyor.

Belgesel, 3 Mayıs ile 7 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de gösterimde olacak.

İSTANBUL

3 Mayıs Perşembe - 12:30

Nazım Hikmet Kültür Merkezi (Yılmaz Güney Salonu)

4 Mayıs Cuma - 19:30

Bahçelievler Halkevi

5 Mayıs Cumartesi - 17:30

Beyoğlu Sineması (Pera Salonu)

Yönetmen Emre Kanlıoğlu'nun katılımı ile söyleşi gerçekleşecek

ANKARA

3 Mayıs Perşembe - 17:45

Çağdaş Sanatlar Merkezi

6 Mayıs Pazar - 16:20

Sinetopya

7 Mayıs Pazartesi - 14:45

Mimarlar Odası

İZMİR

3 Mayıs Perşembe - 15:15

Kültürpark/Fuar Alanı (29 Ağustos kapısı)

Görsel: Elif belgeseli basın bülteni

Bir barış söylencesi: Elif

(KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 22:35

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