'Bir Hadis Bir Film' setinde yanan çocuğun durumu ağır

TRT 1 için çekilen 'Bir Hadis Bir Film' dizisinin setinde yanan çocucuğun durumu ağır. Vücudunun yüzde 48'i yanan çocuğun tedavisi sürüyor.

“Bir Hadis Bir Film” dizi setinde 1 Mayıs’ta yanarak yaralanan çocuğun durumunun ağır olduğu aktarıldı. Vücudunun yüzde 48’inin yandığı belirtilen çocuğun tedavisi sürüyor.

Filhakika tarafından TRT için çekilen “Bir Hadis Bir Film” dizi setinde yandığı belirtilen 10-12 yaşlarındaki çocuğun isminin M.Ç olduğu, vücudunun yüzde 48’inin yandığı ve şu an Ankara’da bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü aktarıldı.

Oyuncular Sendikası, basın açıklaması düzenleyerek çocuğun durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Konya TÜYAP Merkezi Platosu’nda yaşandığı, çekim için sete koyun getirildiği, koyunları sete getiren çobanın ise 10-12 yaşlarındaki çocuğunu da sete getirdiği anlaşılmıştır. Çekim için kullanılan meşalenin olduğu bölgede koyunların arasına giren çocuk yaşanan hareketlilikten dolayı, meşalelerin düşmesi sonucu yanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Sendikanın M.Ç’ye ilişkin paylaştığı bilgiler şöyle:

“Filhakika tarafından TRT için çekilen '1 Hadis 1 Film' dizi setinde 1 Mayıs 2018 tarihinde saat 20.30 sularında 10-12 yaşlarında bir çocuğun yandığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Çocukla beraber sette bulunan bir figüranın da kolundan yaralandığı ve ameliyata alındığı biliniyor. Araştırmalar sonucunda olayın Konya TÜYAP Merkezi Platosu’nda yaşandığı, çekim için sete koyun getirildiği, koyunları sete getiren çobanın ise 10-12 yaşlarındaki çocuğunu da sete getirdiği anlaşılmıştır. Çekim için kullanılan meşalenin olduğu bölgede koyunların arasına giren çocuk yaşanan hareketlilikten dolayı, meşalelerin düşmesi sonucu yanmıştır. Yine edindiğimiz bilgilerde, sette ambulans ve itfaiye olmadığı, ateşin el yordamıyla söndürüldüğü belirtilmiştir. Araştırmalarımızda ağır yaralanan çocuğun isminin M.Ç olduğu ve tedavi için Ankara’da bir hastahaneye sevk edildiği bilgisine de ulaşıldı. Şu an çocuğun tedavisine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi /Ankara Dışkapı Çocuk Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Servisi'nde devam edilmektedir.

Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre çocuğun sağlık durumunun oldukça ağır olduğunu, vücudun yüzde 48’inin yandığını öğrendik.

Çocuğun kastta yer alıp almadığı bilgisi de az önce elimize ulaştı. Şu an arkadaşlarımız ve avukatımız Ankara’da çocuğun sağlık durumu hakkında detaylı bilgiler alıyor. Çocuğun yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam etttiği bildirildi.”

Açıklamada, “İş kanununa göre 8 saat çalışılması gereken sette ortalama 15 saat çalışıldığı, tehlikeli sınıfta yer alan sette yeterli iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı açıktır” denildi.

TRT: SORUŞTURMA AŞAMALARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

TRT, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:" Bir dış yapım firması tarafından Konya'da çekimleri süren dizi setinde tüm TRT ailesini derinden üzen bir kaza yaşanmıştır. Kazada bir yardımcı oyuncu ve sette görevli olan babasını ziyarete gelen bir çocuk yaralanmıştır. Hayati tehlikesi olmayan yaralıların tedavileri halen sürmektedir. Kazanın olduğu ilk andan itibaren yaralıların tedavi süreci ve soruşturma aşamalan kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur.

NE OLMUŞTU?

Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası, dün akşam (2 Mayıs) yaptığı açıklamada 'Bir Hadis Bir Film' dizisinin setinde 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde meydana gelen iş kazasında 10-12 yaşlarında bir çocuğun yanarak ağır yaralandığı, bir figüranın ise hafif yaralandığını duyurmuştu.

İş kazasına sendikalardan tepki: Setler inşaatlardan farksız

Sendikalar, Filhakika Yapım tarafından TRT 1 için çekilen dizinin setinde meydana gelen olaya ilişkin resmi kurumlarla irtibata geçildiğini ve gerekli takibin yapıldığını açıklamıştı.

(HABER MERKEZİ)

Set kazasından yapımcı sorumlu!

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 23:55

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