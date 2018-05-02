'Bir Hadis Bir Film' setinde bir çocuk yanarak ağır yaralandı

Oyuncular Sendikası TRT 1 için çekilen 'Bir Hadis Bir Film' dizisinin setinde bir çocuğun yanarak ağır yaralandığını duyurdu.

Oyuncular Sendikası, TRT için çekilen “1 Hadis 1 Film” isimli dizi setinde bir çocuğun yandığını açıkladı...

Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası, 'Bir Hadis Bir Film' dizisinin setinde 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde meydana gelen iş kazasında 10-12 yaşlarında bir çocuğun yanarak ağır yaralandığı, bir figüranın ise hafif yaralandığını duyrudu.

Sendikalar, Filhakika Yapım tarafından TRT 1 için çekilen dizinin setinde meydana gelen olaya ilişkin resmi kurumlarla irtibata geçildiğini ve gerekli takibin yapıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili yarın saat 11.00'de Şişli'deki Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası ortak ofisinde basın açıklaması yapılacak.

(HABER MERKEZİ)

Set kazasından yapımcı sorumlu!

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 22:16

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