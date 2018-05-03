Kayseri’de kısa bir seçim sohbeti...

Ahmet Akarsu, Kayseri'de gençlerin seçim tartışmalarına ilişkin izlenimini yazdı.

Ahmet AKARSU

Kayseri

Semt gençliğinin olmazsa olmazı; kola, çekirdek ve sohbet... Bu kez bir değişiklik yapıp semaver getiriyor gençler. İlkokul son sınıfa, lise birinci sınıfa giden ve işsiz olan gençlerin bulunduğu bir ekip. Düzenli olarak parkta buluştuklarından bahsediyorlar. “Genelde kola çekirdek yaparız ama bu kez semaver yaktık” diyorlar. Semaver yanmaya başlıyor, biz de sohbete başlıyoruz.

Gençlerin çoğunun ailesi MHP kökenli. “Biz de ailemizin yetiştirdiği tarzda, konuşabildiğimiz kadar siyaset konuşuyoruz kendi aramızda” diyorlar. Ekibin çok iyi dostluğu olduğu gözümüze çarpıyor.

Çoğunluğu oy verme yaşında olmadığı için “Referandumda oy verseniz ne derdiniz?” diye soruyorum. Hızla cevap veriyorlar: “Hayır verirdik abi!” “Neden peki?” diyorum. Ekibinin sözcüsü gibi olan genç, “Tek başına kimsenin bir şeye karar vermesini doğru bulmuyorum” diye cevaplıyor.

Aynı genç sözlerine devam ediyor: “Ekonomik olarak ülkenin durumu iyi değil. İki yıl öncesine kadar daha iyiydi herkes... Babam esnaf, dükkana bir şeyler alırken bile zorlanıyor. Kimse eskisi kadar alışveriş yapamaz hale geldi. Sorumlusu siyasetçiler.”

Meslek lisesinde okuyan bir genç giriyor söze, “Yol yaptık diyorlar abi! Bize ne yararı var? Hiç. Köprülerden bile ciddi paralar alınıyormuş. İstenilen sayıda araç geçmezse ücretini de bizim vergilerimizden ödüyormuşuz. Geçen bir abi söylemişti. Böyle iş olur mu?” diyor.

Son süreçte MHP’nin AKP ile her koşulda anlaşmasını doğru bulmayan gençlerden biri, “Kendi koltukları için anlaşıyorlar. Bizleri düşünen yok. İleride ne olacağımız belli değil... Saldırı, savunmaya verilen paralar çok ciddi bir yük. Savaşın bitmesi lazım” diyor ve herkes destek veriyor bu sözlere.

“24 Haziran seçimlerinde ne olur sizce?” diye soruyorum, “Ailelerimiz de tepkili bu gidişattan. Ailelerimiz MHP’li olmasına rağmen referandumda hayır veren daha çoktu. Bu seçimde AKP’nin istediği sonucu alamayacağını düşünüyoruz. MHP’nin oylarını İyi Parti biraz aldı gibi görüyoruz. Ama tek başına yönetmek isteyene destek verilmeyecek bunu biliyoruz. Ailelerimiz de bunu böyle söylüyor” diyorlar.

Son olarak ise “5-10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?” diye soruyorum, herkeste bir sessizlik. Sessizliği biri dağıtıyor. “Abi hiç düşünmemiştik böyle bir şey ama polis ya da asker olarak görüyorum” diyor ve birkaç kişi de onu destekliyor. Diğer iki genç ise “Okuyup iyi yerlere gelmek istiyoruz ama hiç öyle gözükmüyor. Olmadı ya esnaf olacağız babalarımız gibi, ya da bir yerde işçilik yapacağız” diyorlar ve sohbetimizi tekrar buluşmak üzere bitiyoruz.

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