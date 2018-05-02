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Fotoğraf: ABD Savunma Bakanlığı
ABD'de C-130 Herkül tipi askeri kargo uçağı düştü: 5 ölü
02 Mayıs 2018 21:23
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde C-130 Herkül tipi askeri kargo uçağı düştü; en az 5 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde Hava Milli Muhafız Teşkilatına ait C-130 Herkül tipi askeri kargo uçağı düştü.
Düşme nedeni henüz belli olmayan uçakta en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Uçaktaki mürettebat sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Duyuruda ABD Hava Milli Muhafız Teşkilatına ait uçağın Savannah/Hilton Head Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştüğü ifade edildi. (DIŞ HABERLER)
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