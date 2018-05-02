Fed faizlerde değişikliğe gitmedi - 2 Mayıs 2018

Nisan ayı politika toplantısının ardından kararını açıklayan ABD Merkez Bankası (Fed) faizlerde değişikliğe gitmedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs toplantısında faiz oranlarını piyasa beklentileri ve daha önceki açıklamalar doğrultusunda değiştirmeyerek 1.50-1.75 aralığında bıraktı. Fed ayrıca enflasyonun yüzde 2.0 hedefine yakın olduğunu duyurdu ve Federal Açık Piyasa Komitesi’nin 12-13 Haziran tarihlerinde yeniden toplanacağı belirtildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) nisan ayı politika toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre; faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. Böylelikle FOMC, geçtiğimiz mart ayında yaptığı 25 baz puanlık artışla ABD'de 1.50-1.75 aralığına yükselen faizleri değiştirmemiş oldu.

Faiz kararının çıkacağı FOMC bu yıl 5 kez daha toplanacak. Gelecek toplantı ise 12-13 Haziran tarihinde düzenlenecek.

ÖNCEKİ TOPLANTIDA FAİZ ARTIRILMIŞTI

Fed Mart ayı toplantısında beklendiği gibi faizleri 0.25 puan artırarak 1.50-1.75 seviyesine çekmişti. Böylece faizler 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 22:23

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