Adana’nın coşkulu 1 Mayısı ve ortaklaşan talepler

Halil İmrek, Adana'da demokrasi ve barış güçleri tarafından akşam üzeri yapılan ikinci 1 Mayısı yazdı.

Halil İMREK

Adana

Adana'da aynı günde aynı alanda iki 1 Mayıs kutlandı. Sabah Hak-İş; öğleden sonra DİSK, KESK, TMMOB, Adana Tabip Odası, Adana Barosu tarafından organize edilen mitingler yapıldı. Bu 1 Mayıs’ta Türk-İş Hatay’a giderken TÜMTİS Adana’daki mitinge kalabalık bir kitleyle katıldı.

İlk 1 Mayıs’a merkezi olmasının da etkisiyle Hak-İş ve bağlı sendikaların üyesi işçilerin yoğun bir katılımı varken, ikinci 1 Mayıs ise DİSK’e bağlı sendikaların üyeleri ile TÜMTİS dışında işçi sendikaları zayıftı. Ancak bütün Adana demokrasi, barış güçleri akşam üzeri yapılan ikinci 1 Mayıs’ta toplanmıştı.

CANLI BİR 1 MAYIS VE DAĞILMAYAN BİR KİTLE…

1 Mayıs mitinginde bu sefer geçen yıldan daha fazla bir kitle vardı. Saat 17.00’den itibaren alana girmeye başlayan kitle saat 19.30’a kadar alandan ayrılmadı. Bunda ilk olarak konuşma yerine müzik dinletisi ile başlamasının ve Sanatçı Mustafa Özarslan’ın kitle ile iyi bir diyalog kurmasının etkisi vardı. Uzun zamandır enerjisini açığa vurmamış kitle bu 1 Mayıs’ta çok enerjikti ve coşkusu her açıdan hissediliyordu.

KORKU DUVARLARI YIKILMIŞTI…

8 Mart, Newroz etkinliklerine katılımda OHAL, baskı koşullarının etkisi hissedilirken emek, demokrasi ve barış güçleri bu 1 Mayıs’ta alana güçlü bir katılım sağlamış ve korku duvarlarını yıkmıştı. Yürüyüş esnasında DİSK, TÜMTİS, Eğitim Sen, CHP, EMEP ve HDP belli bir kitle taşımış olsa da genel olarak kortejlerdeki katılım zayıftı. Ancak alana gelindiğinde daha kalabalık bir kitle söz konusuydu. Bunun nedeni ise 1 Mayıs yürüyüşünün son iki güne kadar netleşmemiş olması ve yürüyüşe katılmayıp direk alana gelenlerin çokluğuydu.

DİSK Çukurova Bölge Temsilciliği, Genel-İş, Sosyal-İş, Dev Sağlık-İş, Lastik-İş, Emekli-Sen, Güvenlik-Sen başta olmak üzere birçok sendikası ile katılım sağlamıştı. Geçen yıllara göre Genel-İş kitleseldi. Ancak Genel-İş’in Çukurova Belediyesinde yeni üye yaptığı bini aşkın taşeron işçi ve son dönem yaptığı olumlu çalışmalar göz önüne alındığında daha kitlesel katılması bekleniyordu. Buna karşın CHP kortejindeki kalabalığı, belediye işçilerinin CHP’ye taşındığı yorumlarına yol açtı.

LİSELİLER KALABALIKTI

Her yıl 1 Mayıs’ta liselilerde belli bir yığılma olurdu. Liseliler, bazen Emek Gençliği kortejinde bazen Eğitim Sen arkasında veya başka bir gençlik kortejinde kendilerini katılımlarıyla hissettirirdi. Ancak bu sefer büyük bir liseli kitlesi göze çarpmadı. Üniversite gençliği ise her korteje dağılmış şekilde bir katılım sağlamıştı. Üniversitelilerin bir kısmı Eğitim Sen’de toplanmıştı. Bu 1 Mayıs’a ilk kez katılanlar da az değildi.

1 Mayıs mitinginin katılanların yarısını da kadınlar oluşturuyordu. Mor Dayanışma sadece kadınlardan oluşan kortej oluşturmuştu. Ancak kadınlar her korteje talepleriyle, renkleri ile damgasını vurmuştu.

24 HAZİRAN’IN İPUÇLARI

1 Mayıs’ta işçi ve emekçiler, kadın ve gençler taleplerini önemli oranda gündeme getirildi. Coşkunun bir nedeni de taleplerin ortaklaşması ve kimsenin bir biriyle slogan yarışında bulunmamasıydı. En başta OHAL-KHK, grev yasakları ve savaş politikalarına karşı mücadele olmak üzere iş, ekmek, barış ve adalet talepleri öne çıkıyordu. KHK ile ihraç eden kamu emekçilerinin ayrı pankart açarak yürümesi de bunun bir somut göstergesiydi.

İşsizlik, açlık, yoksulluk, uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, iş kazaları, grev yasakları, güvencesiz çalışma, esnek çalışma, performansa dayalı çalışma, parasız eğitim, parasız sağlık, emeklilerin asgari ücret altında ücret alması, barış talebi, KHK’lerin iptal edilmesi, OHAL’in kaldırılması, şaibesiz, hilesiz ve demokratik bir seçim yasası gibi çok sayıda talepler her kortejde göze çarpıyordu. Bu aynı zamanda emek, demokrasi ve barış güçlerinin 24 Haziran seçimlerine de hazırlık yapacağı ve talepler etrafında bir mücadele birliği öreceğinin de ipuçlarını veriyordu.

