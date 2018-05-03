Çelik-İş işçiye sormadan yüzde 15 zamma imza attı

Çelik-İş İskenderun Şubesi Befesa Silvermet’te işçilere sormadan yıllık yüzde 15 zamma imza attı.

Halil İMREK

İskenderun

Çelik-İş Sendikası İskenderun Şube ile Befesa Silvermet patronu arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi bağıtlandı. Çelik-İş ilk yıl için yüzde 15, ikinci yıl için ise enflasyon artı 1 puan oranında zamma imza attı. İşçilere haber vermeden TİS imzalayan Çelik-İş, bir ikramiye alırken ikinci ikramiyeyi ise üretimin artışına bağladı. İmzalanan sözleşmeden yaklaşık 70 kişi faydalanacak.

Sözleşme öncesi iki üç sefer sendikaya giden, hazırladıkları TİS taleplerini Çelik-İş şube yöneticilerine ileten işçiler, yüzde 30 zam istemişlerdi. En son kabul edecekleri zammın MESS grup sözleşmesinde imzalanan zam (Yüzde 25) olacağını belirten işçilerin hiçbir talebi sendika tarafından dikkate alınmadı. Sendika yöneticilerinin talepleri karşısında “İşveren bu zammı kabul etmez. En fazla vereceği zam yüzde 15 olur” dediğini hatırlatan işçiler, “Belki de o zaman çoktan sözleşmeyi imzalamışlardı” dediler.

Fotoğraf: Evrensel

GENEL MÜDÜRLE AÇIKLADILAR

Gazetemize konuşan işçiler, Çelik-İş İskenderun Şube Sekreteri Mehmet Güngör ile yöneticilerin fabrikanın genel müdürü ile işçilerin karşısına geçtiğini ve sözleşmeyi böyle açıkladıklarını söyledi. Bazı işçiler açıklanan sözleşmeye tepki göstererek bu sözleşmeyi kabul etmiyoruz demiş. Ancak Fabrika Genel Müdürü Yusuf Dinç sendika ile kol kola olduğu için çoğu işçi sesiz kalmış. İşçilerin çoğu sözleşmeden memnun değil ancak sendika ile işverenin uyumundan kaynaklı ekmeğimizden olur muyuz kaygısı taşıdıkları için seslerini çıkaramamış. İşçilerin bir kısmı tepkisini sendikadan istifa ederek göstermiş. İstifa edenlerin üzerinde de baskı kurulduğu belirtiliyor.

Bir işçi sorun bütün işçilerin birlikte hareket etmemesinden kaynaklanıyor. Eğer hepimiz birlikte davransak sendika böyle istediği gibi at koşturamaz. Tek tek tepki gösterildiği için sendikacılar rahat davranıyor” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

HER İŞÇİYE AYRI ÜCRET

Bir başka işçi ise “60-70 işçi çalışıyor. 9-10 kademe var. Her beş altı kişiden biri farklı bir kademede yer alıyor. İSDEMİR’de beş bin işçi çalışıyor 18 kademe var. Bizde 60 kişi 10 kademe var. Bakımda 5 kademe var aynı işi yapan 5 kaynakçı farklı kademelerde bulunuyor. Haliyle ayrı ücret alıyor. TİS ile birlikte kademeler düzelir, ücretlerimiz biraz olsun artar dedik ama değişen hiçbir şey olmadı. Aynı işi yapan işçilerin ücretlerinin eşit olması ve attırılması gerekiyordu” dedi.

HAYATIMIZ TEHLİKE ALTINDA…

İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Befesa Silvermet fabrikasında çelik tozundan çift yıkanmış waelz oksit geri dönüşüm çalışmasının yapıldığını söyleyen bir işçi de, şunları dile getirdi: “Sağlığımız tehlike altında. Çalıştığımız ortamda ağır metaller vücudumuza geçiyor. Fabrika ortamında yaygın olarak kurşun, nikel, cıva olarak bulunan metalleri solunum yolu ile alıyoruz. Akciğerlerde birikmiş olan toz vücuttan kolay atılmıyor. Sinir sıkışması, damarlarda tıkanma gibi çeşitli sorunlar yaşıyoruz. Her geçen gün sağlığımızdan oluyoruz. Yıpranma payı verilmiyor. Aldığımız ücret ise asgari ücretin biraz üstü. Bu sözleşmeden umutluyduk ancak sendika yine yaptı yapacağını.”

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