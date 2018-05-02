Yunanistan askeri Türk kepçe operatörünü tampon bölgede gözaltına aldı

Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede su hattı çalışması yapan kepçe operatörü, geri dönerken Yunanistan askerlerince gözaltına alındı..

Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede Edirne Belediyesi'ne ait bir kepçeyle, su hattı çalışması çalışması başlatıldı. Saat 17.30 sıralarında çalışmasını tamamlayan kepçe operatörü, tampon bölgeden dönüş yapacağı sırada Yunanistan askerleri tarafından gözaltına alındı. Askerlerin gözaltına aldığı kepçe operatörünün, bir süre Kastanies Sınır Kapısı karakolunda tutulduktan sonra Orestiada kentine götürüldüğü öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Belediyemizi ait bir kepçe Pazar Gümrük Kapısı'nda su hattı çalışması yapıyordu. Operatör aracı ile tampon bölgeden dönüş için manevra yaparken Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Kepçe operatörümüz bırakılması için Yunanlı yetkililerle görüşmeler sürüyor" dedi.

YUNANİSTAN ASKERLERİ TUTUKLANMIŞTI

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden Türkiye'ye girmiş ve gözaltına alınmışlardı. Mahkemeye sevk edilen askerler tutuklanıp cezaevini konulmuştu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 19:01

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