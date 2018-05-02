Kirlilikten renk değiştiren Tac Mahal'e uluslararası destek aranıyor

Tac Mahal'in kirlilikten renk değiştirdiğini ifade eden Hindistan Anayasa Mahkemesi, hükümete uluslararası destek arayışı talimatı verdi.

Hindistan Anayasa Mahkemesi, ülkenin en önemli sembollerinden birisi olan Tac Mahal’in kirlilikten renk değiştirdiğini ifade ederek hükümete uluslararası destek arayışlarına başlama talimatı verdi. Anayasa Mahkemesi sözcüsü hükümete seslendiği konuşmada “Elinizde imkanlar varsa bile bunları kullanmıyorsunuz. Belki de umurunuzda bile değil” diyerek tepki gösterdi.

SEBEP, HAVA KİRLİLİĞİ VE BÖCEK DIŞKILARI

17. yüzyılda beyaz mermer taşlarla inşa edilen Tac Mahal’in kirlilik nedeniyle önce sararmaya başladığı, şimdiyse mermerin yer yer kahverengi ve yeşil renk aldığı ifade ediliyor.

Anıtın rengindeki değişikliğe hava kirliliğinin yanı sıra şantiyelerin yaydığı toz ve molozların ve böcek dışkılarının yol açtığı belirtiliyor.

BBC’nin haberine göre, Hindistan hükümeti Tac Mahal yakınlarındaki binlerce fabrikanın kapatılması ve başka bölgelere taşınması yönünde talimat vermişti. Ancak Tac Mahal’in korunması için daha etkin bir çaba gösterilmesi gerektiğini savunanlar hükümeti yeterli çabayı göstermemekle suçluyor ve anıtın rengini yitirmeye devam ettiğini vurguluyor. Anıtın hemen yanında bulunan Yamuna Nehri’nin açık lağıma dönüşmüş olması nedeniyle bölgedeki sinek nüfusunda patlama yaşandığı belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 18:53

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