George Bush’a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci başkanlığa aday

ABD'nin Eski Başkanı George Bush’a ayakkabı fırlatan Iraklı Gazeteci Muntazer Zaidi, Irak cumhurbaşkanlığına aday oluyor.

10 yıl önce ABD Başkanı George Bush’a basın toplantısı sırasında ayakkabı atan Iraklı Gazeteci Muntazer Zaidi, Irak cumhurbaşkanlığına aday oluyor.

Euronews’ün yayın ortağı NBC News’e konuşan 39 yaşındaki Zaidi cumhurbaşkanlığı kampanyası için kısa süre önce hazırlıklara başladığını söyledi.

Zaidi, El Bağdadiya televizyonuna çalıştığı sırada ABD Başkanı Bush ile dönemin Irak Başbakanı Nuri el Maliki’nin ortak basın toplantısında Bush’a ayakkabı fırlatmıştı. Zaidi’nin fırlattığı her iki ayakkabı da Bush’u ıskalamıştı.

Zaidi, ayakkabıları fırlatırken Arapça, “Bu, Irak halkından sana bir veda öpücü, seni köpek” diye bağırmıştı.

Bu hareketinden ötürü yargılanan ve 3 yıl hapis cezası alan Zaidi 1 yılı aşkın süreyi cezaevinde geçirmişti. Cezaevindeki günlerini ‘çok zor’ şeklinde niteleyen Zaidi burnu, dişi ve ayağının cezaevinde kırıldığını söyledi.

Cezaevinden sonra Lübnan’a, oradan da İsviçre’ye giden Zaidi, 2011’de ülkesi Irak’a döndü. Ülkesinde dönüşte 3 gün gözaltında tutulduğunu belirten Zaidi, yeniden Lübnan’a yerleşti.

‘IRAK HALKI YORULDU’

Bir ay önce cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlıklara başladığını belirten Zaidi, “Irak halkın mevcut politikalardan yoruldu. Eğer cumhurbaşkanı olursam halkımın istismar edilmesine izin vermeyeceğim. Hırsız politikacıları da hapse atacağım” dedi.

Irak halkının kendisini desteklediğin savunan Zaidi, yargı sisteminin değiştirilmesi, kadın haklarının iyileştirilmesi ve İran’ın Irak üzerindeki etkisinin kırılması gibi konuların seçim kampanyası sırasında savunacağı konular olacağını dile getirdi.

Irak’ta seçimler 12 Mayıs’ta yapılacak. Seçilen vekiller Irak cumhurbaşkanı ve başbakanı seçecek. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 18:38

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