Fransız pilotlar mülteci kurtarmak için uçak satın aldı

İki Fransız pilot, mülteci ölümlerinin sık yaşandığı Akdeniz'de mültecileri kurtarma amacıyla uçak satın aldı.

Benoit Micolon ve Jose Benavente adlı iki Fransız Pilot, zor şartlarda satın aldıkları küçük bir uçakla Akdeniz’de ölüm riskini göze alarak yola çıkan mültecileri kurtarmaya çalışıyor.

Libya’nın başkenti Trablus’un 50 km kuzeyindeki alanda göçmen botlarının en çok battığı ve ölümlerin çok sık yaşandığı bölgeye uçacak olan pilotların ilk hedefi bu bölgedeki mültecileri kurtarmak.

Euronews’un haberine göre pilotlardan 49 yaşındaki Jose Benavente aynı zamanda gönüllü insan hakları kuruluşlarının Akdeniz’e gemi göndererek göçmenlerin kurtarılması için yapılan projenin kurucusu. Diğer pilot ise ‘denizlerin gözü’ olmak isteyen 35 yaşındaki Benoit Micolon.

İki Fransız pilot 2006’da birlikte pilotluk eğitimi aldıktan sonra bütün bütçelerini birleştirerek 130 bin Euro değerindeki ‘Le Colibri’ adlı uçağı satın aldı. Pilot Benavente, “Elimizdeki tüm parayı ortaya koyduk, sonrasında da projemize destek olmak isteyenlerin küçük bağışlarda bulunabilmeleri için bir kampanya başlattık.” dedi. Uçak yakıtı ve diğer masraflar için hâlâ bağışlara ihtiyaçlarının olduğunu belirten pilotlar, 1 avro ile bile kendilerine destek olunabileceğini açıkladı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 18:26

www.evrensel.net