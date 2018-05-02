Asya ülkelerinde yalan haber tartışması

Malezya'da yalan haberlerle mücadele amaçlı yeni bir yasanın yürürlüğe sokulması planlanıyor.

Malezya hükümeti, 9 Mayıs’ta gerçekleşecek genel seçimlerde muhalefetin ve eleştirmenlerin susturulabileceği endişesi karşısında yalan haberlerle mücadele etmek için yeni bir yasa yürürlüğe soktu. Malezya böyle bir yasayı yürürlüğe sokan ilk Asya ülkesi.

Öte yandan yasa, yalan haber kavramının çok belirsiz olması ve otoriteler tarafından kolaylıkla istismar edilebileceği düşüncesiyle eleştiriliyor. Yasa ile, yalan haber yayımlayanlara 6 yıla kadar hapis cezası ve 129 bin dolara kadar para cezası öngörülüyor. Malezya’nın bu yasayı yürürlüğe sokmasının ardından Kamboçya hükümeti de benzer bir yasayı yürürlüğe sokabileceğini duyurdu. Kamboçya İnsan Hakları Merkezi (CCHR) bu yasayı ‘oldukça sıkıntılı’ olarak tanımladı ve yetkili mercileri böyle bir tanımlamanın ‘kötü niyetli politikacılar’ tarafından suistimal edilebileceği konusunda tekrar düşünmeye davet etti.

2018 yılının başında Singapur Parlamentosu internet ortamındaki ‘bilinçli yanlış bilgi’ problemi ve dezenformasyon konularını ele almak üzere bir komite kurdu. Komite, konu hakkında farklı görüşleri değerlendirebilmek için halkın bu konudaki görüşlerini aldı. Sivil toplum örgütleri ise Singapur’un yalan haber konusuyla ilgili yasasının olduğunu savundu. The Online Citizen, Singapur’un istikrarı ve demokratik sürecinin büyümesiyle ilgili en büyük engelin hükümetin medya ve bilgi üzerindeki kontrolü olduğunu öne sürdü.

ASYA-PASİFİK ÜLKELERİ DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ENDEKSİNDE GERİLEDİ

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) 2018 dünya basın özgürlüğü endeksini açıkladı. Türkiye’nin de 158. sırada bulunduğu endeks, Asya-Pasifik ülkelerinin birçoğunun insan hakları konusunda gerilediğini gözler önüne serdi. RSF raporunda şu ifadeler yer alıyordu: “Çin’in devlet kontrolünde haber ve bilgi modeli özellikle Vietnam ve Kamboçya başta olmak üzere diğer Asya ülkeleri tarafından da taklit ediliyor. Kuzey Asya ülkeleri alternatif bir model kurmakta zorlanıyor. Afganistan, Hindistan, Pakistan ve Filipinlerde gazetecilere uygulanan şiddetin artışı endişe verici.” (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 17:14

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