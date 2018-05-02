Mardinliler, krizden çıkmak için seçimleri bekliyorlar

Mardin’de bir süre önce yükselen döviz kurlarından kaynaklı kendini iyice hissettiren ekonomik krizden dolayı onlarca ihracat firması iflas etti.

Ekonomide yaşanan kötü gidişattan dolayı son dönemlerde onlarca ihracatçı firmanın iflas ettiği Kızıltepe’de yurttaşlar, baskın seçimlerin krizden kurtulmak için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir süre önce yükselen döviz kurlarından kaynaklı kendini iyice hissettiren ekonomik krizden dolayı onlarca ihracat firması iflas etti. Kentin tamamını etkileyen krizin nedenini, “Kürt karşıtı geliştirilen savaş politikalarına” bağlayan yurttaşlar, krizin aşılması noktasında 24 Haziran baskın seçimlerinin iyi bir fırsat olacağını dile getirdi.

‘İŞ HACMİNDE YÜZDE 80’LİK DÜŞÜŞ’

Kentte yaklaşık 7 yıldır toptancılık yapan 40 yaşındaki Metin Aslan, ekonomideki krizin yeni olmadığını ve daha öncesinden birçok küçük esnafa kepenk kapattırdığını belirtti. Mardin’in sınır kenti olmasından kaynaklı yaşanan ekonomik krizlerden en çok etkilenen illerin başında geldiğine vurgu yapan Aslan, 3 yıldır devam eden krizin kendisini bu yıl daha çok hissettirdiğini kaydetti. Krizden dolayı birçok esnaf arkadaşının iflas ettiğini aktaran Aslan, günlük iş hacimlerinde yüzde 80’lik bir düşüş yaşandığını kaydetti.

“İnsanların alım gücü ortadan kalktı” diyen Aslan, “Eskiden her çeşit toptan gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini satabiliyorduk. Ancak şu an sadece bulgur, mercimek ve fasulye satabiliyoruz. Bu ürünler de daha öncesine oranla düşük gramla satılıyor” dedi.

‘EKONOMİ AFRİN’DE TÜKETİLDİ’

Yaşanan krizin nedenini, “Kürt karşıtı savaş politikalarına harcanan bütçe” olarak gören Aslan, “Afrin’e yönelik yürütülen operasyondan sonra bu durum açık bir şekilde ortaya çıktı. Afrin’de tüketilen Türkiye’nin ekonomisi daha fazla dayanamadı ve iflasın eşiğine geldi” diye konuştu. Tüm bu nedenlerden kaynaklı baskın seçim kararının alındığını dile getiren Aslan, AKP-MHP ittifakından kaynaklı ekonomik rezervlerin çökertildiğini ve seçimlerden sonra daha kötü bir durum ile karşı karşıya kalınabileceği uyarınsa bulundu.

‘ZAMLAR ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR’

Yaşanan krizden kaynaklı geçimlerini zor sağladıklarını belirten 70 yaşındaki emekli Abdulkadir İnci ise, emekli maaşına gelen zam ile tüketim malzemelerine gelen zam arasında dağlar kadar fark olduğunu dile getirdi. Krizin tüm insanları etkilediğini söyleyen İnci, emekli maaşı ile buna göğüs germenin imkansızlığına dikkat çekti. “Sistem zenginlerin sistemidir. Halkını düşünen bir yönetime sahip değiliz” diyen İnci, 24 Haziran baskın seçimlerinin bu konuda büyük bir fırsat olduğuna işaret etti.

“Maddi açıdan hakikaten zor durumda olan halk artık aklıselim davranmalıdır” çağrısında bulunan İnci, “Kürt halkı, birçok konuda olduğu gibi ekonomik krizden de en çok etkilenen kesimdir. Bundan ötürü insan hakları, demokrasi, barış ve huzur için tüm bu sıkıntılara göğüs gererek, bizi yok sayan hükümetten kurtulmamız lazım” diye konuştu. (Mardin/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 16:41

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