‘Kürtler varlığını kabul etmeyenlere sandıkta cevabını vermeli’

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimi değerlendirdi.

PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, Kürtlerin seçim için kuracağı ittifakın önemine değinerek, “Kürtler, varlığını, ana dilde eğitim hakkını bile kabul etmeyen her kesime sandıkta gereken cevabı vermeli taraf olduğunu göstermelidir” dedi.

Kürt siyasi partileri baskın seçimlerde ortak bir tavır alınması için anlaşmaya vardı. Konuya dair Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik, Mezopotamya Ajansından (MA) Selami Aslan’a konuştu.

‘AKP-MHP İTTİFAKINA KARŞI DURMALIYIZ’

AKP-MHP ittifakıyla daha açık bir Kürt karşıtlığının öne çıkmaya başladığını söyleyen Özçelik, “OHAL adı altında var olan tüm hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmaya başlanmasıyla; AKP ve Türkiye devletinin siyasetinde daha açık bir Kürt karşıtlığı öne çıkmaya başladı. AKP Kürt karşıtlığını esas alan bir siyaset yürütüyor. Deyim yerindeyse ‘Kürt anasını görmesin’ diyor. AKP ve MHP seçimler için Cumhur İttifakı kurdular ama Cumhur İttifakı aslında bir müddettir zaten var. Kürtler dünyanın hiçbir yerinde hiçbir hak, hiçbir statü elde etmesinler diyen, Kürt karşıtlığı üzerinde AKP-MHP zaten ittifak kurmuşlardı. Savaşı kızıştırmak, OHAL adı altında var olan tüm hak ve özgürlükleri de ortadan kaldırmaya çalışan bir ittifak zaten AKP-MHP arasında mevcut. Şimdi bu ittifak seçimlerde yüzde 50+1 elde ederek, bugüne kadar sürdürülen siyaseti daha da organize hale getirmek istiyorlar. Elbette ki biz Kürt halkı olarak bu ittifaka karşı durmalıyız” dedi.

“Kürt seçim bloku” önerilerinin uzun vadede bir ittifakın da zeminlerini güçlendireceğini söyleyen Özçelik, “Bu konuda Kürt siyasetinde dile getirilen kimi yanlış siyaset ve yaklaşımların da kendilerine çeki düzen vermelerinde etkili olacaktır. Elbetteki Seçim İttifakının zemini daha dar ve asgari taleplerdir. Kürtler, kendisine saldıran, kazanımlarını yok etmeye çalışanlara da, hâlâ varlığını, ana dille eğitim hakkını bile kabul etmeyen her kesime de sandıkta gereken cevabı vermeli, kendi Kürt bloku ile bir taraf olduğunu göstermelidir” dedi. ,

‘EN GENİŞ KESİMLERLE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ’

Van'da 17 Aralık 2017’de düzenledikleri bir konferansta ilk kez Kürt seçim bloku önerisini kamuoyuna sunduklarını hatırlatan Özçelik, “PAK, PSK, PDK Bakur, PDKT, HAKPAR, Azadi Hareketi olarak 2 aydır görüşmeler sürdürüyoruz. Bazı konularda görüş ayrılıklarımız var. 30 Nisan’da son toplantımızı yaptık. Anlaşabilenler, ittifak kuracak ve mutabakat sağlanan prensipleri kabul eden her parti, örgüt, şahsiyet ve STK ile bir seçim ittifakı sağlamak için görüşmeler başlatılacak. PAK olarak çok net söylüyoruz; asgari ulusal demokratik taleplerimizi kabul eden her parti ile ittifaka hazırız. Bu taleplerimizi kabul eden, savaşa ve OHAL’e ‘hayır’ diyen, Türkiyeli özgürlükçü, demokrat, adalet savunucusu en geniş kesimlerle de seçim iş birliğini yapmaya hazırız.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 16:24

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