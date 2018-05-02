CHP’li Özkoç: İkinci tura kalan ikinci partiyle güç birleştireğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Selahattin Demirtaş'ın, bir milletvekili, eş genel başkan olarak cezaevinde olması Türkiye'nin ayıbıdır.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “İkinci tura kalan ikinci partiyle hep beraber güçlerimizi birleştireceğiz, güç birliği yapacağız, yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

HDP'nin ittifak içinde yer almamasına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Özkoç, hiçbir ittifakın önünü kapatmadıklarını ifade etti. Özkoç, bu konuda partilerle görüşmelerini, en üst düzeyde sürdürdüklerini dile getirerek, Türkiye için daha doğru, daha güzel olanı araştırdıklarını bildirdi.

Selahattin Demirtaş'ın, bir milletvekili, eş genel başkan olarak cezaevinde olmasının, Türkiye'nin ayıbı olduğunu aktaran Özkoç, şöyle devam etti: “Onların yeri, siyasi partilerinin başı, TBMM olması gerekirdi. Her zamanki gibi iktidar, eşit yarışın önünü kesti. Onlar kendi adaylarıyla yarışa devam kararı aldılar. Yaptığımız görüşmelerde, alınan bu kararların ülkemiz için hayırlı olması için sağduyumuzu kullanarak, elimizden gelen özveride bulunarak bu görüşmelere katıldık. Sonuç, siyasi partilerimizin genel başkanlarının, bu yarışta nasıl bir duruş sergileyebileceğimizin ortak kararı alındıktan sonra açıklanma noktasına geldi. Bu partilerimizin iradesidir. Başta HDP olmak üzere. Bizim seçilen, kendisini ifade etmek isteyen, parlamentoda yeri olan, millet iradesinin TBMM'ye yansıdığı hiçbir iradeye karşı, hiçbir partiye karşı önyargımız yoktur. Nasıl her parti adayını açıklayıp, yola ikinci tura doğru koşuyorsa, ikinci turdan sonra hep beraber kucaklaşarak, cumhurbaşkanı seçimlerinin Türkiye'nin geleceği için doğru seçim olması için orada birlikte yarışacağız. İkinci tura kalan ikinci partiyle hep beraber güçlerimizi birleştireceğiz, güç birliği yapacağız, yolumuza devam edeceğiz." (AA)

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