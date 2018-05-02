Nijerya’da camiye intihar saldırısı: 42 ölü 60 yaralı

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde bir camiye intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 42 kişi yaşamını yitirirken 60 kişi yaralandı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 42 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 60 kişi yaralandı. Polis Sözcüsü Osman Ebubekir, Mubi kentindeki camiye yönelik saldırının öğlen namazı sırasında ve 2 intihar eylemcisi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı yetkilisi İmam Garki, intihar bombacılarının kimlikleri henüz tam tespit edilmese de, reşit olmayan iki kişi olduğu söyledi.

Saldırıyı İslamcı örgüt Boko Haram'ın yaptığı tahmin ediliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren örgüt, 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Boko Haram örgütü Nijerya'da son yıllarda toplam 20 bin kişinin ölümüne yol açtı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 16:09

www.evrensel.net