Çiftlik Bank'ın kritik ismi Türkiye'ye iade edildi

Çiftlik Bank soruşturmasında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve Bulgaristan'da yakalanan Düzgün Genç, Türkiye'ye iade edildi.

Çiftlik Bank'ın 'beyni' olarak bilinen ve geçtiğimiz ay Bulgaristan'da yakalanan Düzgün Genç, Türkiye'ye iade edildi.

Sözcü'den Şeyma Ulusoy’un haberine göre; Türkiye'nin iade talebi üzerine interpol polisi tarafından Atatürk Havalimanı'nda polise teslim edilen Genç, ilk olarak Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Genç buradaki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'’na sevk edildi. (HABER MERKEZİ)

Hükümet politikalarının geldiği nokta: Çiftlik Bank

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 16:07

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