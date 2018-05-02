Çiftlik Bank şüphelisi Düzgün Genç tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Bulgaristan'dan istenen Düzgün Genç, iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tuıtuklandı.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten ile bulunduğu Bulgaristan'dan istenen Düzgün Genç, iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Çiftlik Bank'ın 'beyni' olarak bilinen ve geçtiğimiz ay Bulgaristan'da yakalanan Düzgün Genç, Türkiye'ye iade edildi. Türkiye'nin iade talebi üzerine interpol polisi tarafından Atatürk Havalimanı'nda polise teslim edilen Genç, ilk olarak Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Genç buradaki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Genç, tutuklandı. (DHA)

Hükümet politikalarının geldiği nokta: Çiftlik Bank

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 20:52

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