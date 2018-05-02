Oy kullanacağınız sandığı, YSK ve e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz

Seçmenlerin oy kullanacağı sandıkların listesi askıya çıktı. Hangi sandıkta oy kullanacağınızı e-devlet ve YSK üzerinden sorhulayabilirsiniz.

24 Haziran'da yapılacak erken seçim öncesi seçmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de seçim sandıkları ve seçmen listesi. Seçmenlerin e-devlet ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üzerinden sorgulanabilecekleri seçmen kütükleri, 12 Mayıs'a kadar askıda olacak.

Seçim ittifakı için süreç başladı

SEÇMEN BİLGİSİ NASIL SORGULANIR?

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarıldı. Seçmenlerin askı listelerine itirazları da bugün itibariyle başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğü "www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Yine "www.ysk.gov.tr" adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 16:21

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