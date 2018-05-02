Fas, İran'la ilişkilere son verdi

Fas, 'terörü desteklediği' iddiasıyla İran'la diplomatik ilişkilerini sonlandırdı.

Kuzey Afrika ülkesi Fas, “terörü desteklediği” gerekçesiyle İran ile diplomatik ilişkilerine son verdi. Fas hükümeti İran’ı Batı Sahra’daki bağımsızlık hareketlerine silah yardımı yapmakla suçluyor.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, “ellerinde İran’ın Lübnan Hizbullahı üzerinden silah yardımı yaptığına ve Fas’taki asilerin mücadelesine destek verdiğine dair delillerin bulunduğunu” söyledi. Burita, “İran’ın Batı Sahra’daki Polisario örgütünü desteklemekle doğrudan Fas’ın yüksek menfaatlerini hedef aldığını” ileri sürdü. belirtti. İlk parti silahların örgütün eline geçtiğini ifade eden Fas Dışişleri Bakanı Burita, silahlarla ilgili ayrıntıları açıklamaya hazır olduklarını söyledi.

İRAN VE HİZBULLAH TEPKİ GÖSTERDİ

İran Dışişleri Bakanlığı ise Fas’ın açıklamasına tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, suçlamaları “gerçek dışı iddialar” olarak nitelendirdi.

Lübnan’daki Hizbullah örgütünden de, “mesnetsiz iddialar” açıklaması geldi.

Fas’ın suçlamalarının, ABD ve İsrail’i İran’ı gizlice nükleer silah üretmekle suçlayarak bölgesel gerilimi yükseltmelerinin hemen ardından gelmesi dikkat çekiyor.

Batı Sahra üzerinde hak iddia eden Fas, 1970’lli yıllarda bölgeyi işgal ve ilhak etmişti. Polisario örgütü ise bölgenin bağımsızlığı için mücadele veriyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 15:31

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