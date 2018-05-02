Küresel savaş harcamaları 2 trilyon dolara yaklaştı

Dünya genelinde askeri harcamalar 2017 yılında yüzde 1.1 oranında artarak 1 trilyon 739 milyar dolara yükseldi.

İsveç'teki Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan yıllık rapora göre dünya genelinde askeri harcamalar 2017 yılında yüzde 1.1 oranında artarak 1 trilyon 739 milyar dolara yükseldi. Rapora göre Almanya’nın savunma harcamaları 44 milyar 300 milyon dolarla 1999 sonrasının en yüksek düzeyine çıktı. Raporda 15’inci sırada yer alan Türkiye’nin de savunmaya 18 milyar 200 milyon dolar ayırdığı belirtildi.

SAVAŞA EN ÇOK ABD PARA HARCIYOR

DW Türkçe’nin haberinde göre Askeri harcama sıralamasının başında ise yine açık farkla ABD geliyor. ABD’nin 2017 yılı savunma bütçesi 610 milyar dolarla dünya genelinde savunmaya yapılan yatırımların üçte birini oluşturdu. ABD’nin savunma bütçesi, ikinci sıradaki Çin’in yaptığı askeri harcamaların 2,2 katını buluyor.

Çin de askeri harcamalarını 20 yıldır arttırıyor. Çin’in 2017 yılında 228 milyar doları savunma gerekçesiyle askeri harcamalara ayırdı.

RUSYA HARCAMALARINDA AZALMA KAYDEDİLDİ

Rusya’nın silah, mühimmat ve diğer askeri giderlerinde ise 1998’den bu yana ilk kez azalma kaydedildi. Rapora göre Rusya askeri harcamalarını bir yılda yüzde 20 oranında azaltarak 66 milyar 300 milyon dolara indirdi. SIPRI raporunda Rusya’nın savunma bütçesindeki indirimin ekonomik durumunun kötüye gitmesiyle ilgili olduğu belirtildi.

Avrupa’nın toplam savunma harcamaları 2017’de bir yıl öncesine göre yüzde 2,2 oranında geriledi. Ancak Avrupa’nın küresel savunma harcamalarındaki payı yüzde 20’yi buluyor. Savunmaya en fazla kaynak ayıran Avrupa ülkeleri arasında Fransa 57 milyar 800 milyon dolarla 6’ncı, İngiltere ise 47 milyar 200 milyon dolarla 7’nci sırayı aldı.

SUUDİLER GELİRLERİNİN YÜZDE 10’UNU AYIRIYOR

Milli gelirinden savunmaya en fazla kaynak ayıran ülkelerin başında yüzde 10 oranıyla Suudi Arabistan geliyor. Savunma bütçesinin en düşük olduğu Japonya, gayrı safi milli hasılasının sadece yüzde 0,9’unu savunmaya harcadı. Almanya’da bu oran yüzde 1.2 oldu. ABD, NATO ülkelerinden milli gelirinin yüzde 2’sini savunmaya ayırmalarını talep ediyor.

Milli gelirden savunmaya en fazla kaynak ayıran ülkelerin tümü Asya ve Ortadoğu’da yer alıyor.

SIPRI Başkanı Jan Eliasson, 2012-2016 yılları arasında değişmeyen dünya genelinde savunma harcamalarının 2017’de yeniden artmış olmasının “ciddi endişelere” yol açtığını ve “dünyadaki anlaşmazlıklara barışçı çözüm bulma gayretlerini sekteye uğrattığını” söyledi.

(DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 15:22

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